Переговори Зеленського і Трампа / © Associated Press

Реклама

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі пройшла без будь-якого серйозного протистояння між двома сторонами. Водночас порозуміння щодо способу завершення війни, здається, не було досягнуто.

Видання The Hill назвало ключові підсумки переговорів, три з яких безпосередньо стосуються України.

Комплімент Зеленському

Американські журналісти звернули увагу на те, що Дональд Трамп залишився задоволеним зовнішнім виглядом президента Зеленського, висловивши комплімент щодо його одягу.

Реклама

«Я думаю, що він має чудовий вигляд в цій куртці. Вона гарна. Сподіваюся, люди це помітять. Вона дуже стильна», — сказав президент про вбрання українського президента.

Таким чином американський лідер загладив спогади про коментарі щодо нібито «неохайного» вигляду Зеленського під час його відвідин Білого дому в лютому цього року, які закінчилися скандальною перепалкою в Овальному кабінеті.

Оцінка намірів Путіна

Дональд Трамп під час відритої частини зустрічі із Зеленським висловив оптимістичний погляд на припинення війни Росії в Україні, розвиваючи те, що він вважає імпульсом після переговорів про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС на початку цього місяця.

За словами американського лідера, його розмова з президентом РФ Володимиром Путіним у четвер, 16 жовтня, нібито призвела до прогресу у бажанні Москви укласти мирну угоду.

Реклама

Президент України Володимир Зеленський такого бажання Кремля не помітив, вказавши на те, що Путін відмовився припинити вогонь, незважаючи на вимоги Трампа.

Український лідер наполягає, що зброя та гарантії безпеки для України є ключем до досягнення міцного миру.

«Томагавки» для України

Дональд Трамп не підтримав прагнення України придбати крилаті ракети далекого радіуса дії «Томагавк», заявивши, що Вашингтону «нелегко» постачати ці боєприпаси.

«Сподіваємося, що їм це не знадобиться. Сподіваємося, що ми зможемо завершити війну, не думаючи про „Томагавки“, — сказав президент США.

Реклама

Після зустрічі з Трампом Зеленський заявив, що «цю тему [постачання „Томагавків“] ніхто не скасовував», але над нею потрібно «більше працювати».

Нагадаємо, видання CNN з посиланням на власні джерела повідомило, що Трамп і Зеленський не зійшлися у думках щодо майбутнього у війні з Росією після зустрічі у п’ятницю, 17 жовтня. У Трампа склалося враження, що Київ прагне «ескалації та продовження конфлікту».