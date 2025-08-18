Зустріч Трампа і Зеленського: у Bloomberg повідомили, чого очікувати президенту України

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери у понеділок, 18 серпня, мають зустрітися з Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Про це пише видання Bloomberg.

Журналісти вважають, що лідер США має намір досягти швидкої мирної угоди, він тиснутиме на Україну.

«Трамп прийме Зеленського і кількох європейських лідерів, щоб обговорити умови потенційної мирної угоди», — зазначає медіа.

За даними джерел, Трамп під час телефонної розмови заявив лідерам, що він відкритий для участі США в забезпеченні гарантій безпеки України.

Також він сказав союзникам, що хоче швидко досягти угоди і закликатиме Україну погодитися на це, поставивши за мету — провести зустріч Зеленського і Путіна протягом тижня.

Крім того, оточення намагатиметься отримати від Дональда Трампа пояснень щодо того, які конкретно гарантії безпеки готові надати США, намагаючись організувати зустріч Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, після зустрічі з Путіним Трамп та Зеленський домовилися про зустріч у Вашингтоні, що має відбутися за участі європейських лідерів. Президента України супроводжуватимуть європейські лідери.

У NYT відзначають небачений поспіх у скликанні зустрічі — востаннє так швидко лідерів збирали перед війною в Іраку.

За словами високопоставленого європейського дипломата, головне занепокоєння союзників полягає у можливому повторенні інциденту, що стався у лютому.

Тоді Дональд Трамп під час публічного виступу різко розкритикував Володимира Зеленського та заявив, що Україна «не має карт у руках» у війні проти Росії. Цей випадок викликав хвилю обурення серед європейських партнерів і змусив їх сумніватися у майбутній політиці Вашингтона.

Тепер союзники бояться, що Трамп може використати переговори для просування власних ідей мирного врегулювання, які, на їхню думку, вигідні насамперед Москві. Зокрема, він фактично відмовився від концепції припинення вогню як ключової передумови для будь-яких домовленостей.

Напередодні Трамп заявив, що Зеленський «може покласти край війні з Росією, якщо захоче», однак Україна не вступатиме до НАТО.