ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
6430
Час на прочитання
2 хв

Зустріч Трампа і Зеленського завершилася: чи є шанс на мир

Зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського у Давосі завершилася.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Архівне фото

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Архівне фото / © Getty Images

Зустріч президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа у швейцарському Давосі сьогодні, 22 січня, уже завершилася.

Про це повідомив журналістам речник президента України Сергій Никифоров.

За його словами, наприкінці зустрічі обидва президенти трохи поспілкувалися тет-а-тет.

Радник президента Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі NV додав, що зустріч була «хорошою».

З огляду на таймінг, переговори між лідерами тривали близько години.

«Скільки тривала — не рахували, але зустріч хороша», — зазначив Литвин журналістам.

Що сказав про зустріч Трамп

Як пише Sky News, Дональд Трамп з’явився перед камерами після зустрічі з Володимиром Зеленським у Давосі. Глава Білого дому каже, що переговори з президентом України були «хорошими».

Трампа запитали, чи є шанс укласти угоду сьогодні, він відповів: «Подивимося, що буде».

Президент США підтвердив, що його команда зустрінеться з Путіним у Москві пізніше сьогодні.

«Усі хочуть, щоб ця війна закінчилася. Війна має закінчитися. Багато людей гине», — сказав Трамп.

Президент США також повідомив журналістам, що вони не обговорювали вступ Зеленського до Ради миру.

За даними CNN, Зеленський має виступити з промовою найближчим часом.

Нагадаємо, що президент Зеленський прибув до Швейцарії сьогодні.

Під час виступу в Давосі вчора, 21 січня, Дональд Трамп заявив, що хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським уже сьогодні. Трамп був впевнений, що Зеленський уже в Швейцарії, і припустив, що він, «можливо, навіть сидить у цій залі».

Проте Володимир Зеленський спочатку заявляв, що вирішив не їхати до Швейцарії через частковий блекаут у Києві.

Дата публікації
Кількість переглядів
6430
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie