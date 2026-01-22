Зустріч Трампа і Зеленського завершилася: чи є шанс на мир

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Архівне фото / © Getty Images

Зустріч президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа у швейцарському Давосі сьогодні, 22 січня, уже завершилася.

Про це повідомив журналістам речник президента України Сергій Никифоров.

За його словами, наприкінці зустрічі обидва президенти трохи поспілкувалися тет-а-тет.

Радник президента Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі NV додав, що зустріч була «хорошою».

З огляду на таймінг, переговори між лідерами тривали близько години.

«Скільки тривала — не рахували, але зустріч хороша», — зазначив Литвин журналістам.

Що сказав про зустріч Трамп

Як пише Sky News, Дональд Трамп з’явився перед камерами після зустрічі з Володимиром Зеленським у Давосі. Глава Білого дому каже, що переговори з президентом України були «хорошими».

Трампа запитали, чи є шанс укласти угоду сьогодні, він відповів: «Подивимося, що буде».

Президент США підтвердив, що його команда зустрінеться з Путіним у Москві пізніше сьогодні.

«Усі хочуть, щоб ця війна закінчилася. Війна має закінчитися. Багато людей гине», — сказав Трамп.

Президент США також повідомив журналістам, що вони не обговорювали вступ Зеленського до Ради миру.

За даними CNN, Зеленський має виступити з промовою найближчим часом.

Нагадаємо, що президент Зеленський прибув до Швейцарії сьогодні.

Під час виступу в Давосі вчора, 21 січня, Дональд Трамп заявив, що хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським уже сьогодні. Трамп був впевнений, що Зеленський уже в Швейцарії, і припустив, що він, «можливо, навіть сидить у цій залі».

Проте Володимир Зеленський спочатку заявляв, що вирішив не їхати до Швейцарії через частковий блекаут у Києві.