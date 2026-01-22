- Дата публікації
-
Категорія
Політика
- Кількість переглядів
- 6430
- Час на прочитання
- 2 хв
Зустріч Трампа і Зеленського завершилася: чи є шанс на мир
Зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського у Давосі завершилася.
Зустріч президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа у швейцарському Давосі сьогодні, 22 січня, уже завершилася.
Про це повідомив журналістам речник президента України Сергій Никифоров.
За його словами, наприкінці зустрічі обидва президенти трохи поспілкувалися тет-а-тет.
Радник президента Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі NV додав, що зустріч була «хорошою».
З огляду на таймінг, переговори між лідерами тривали близько години.
«Скільки тривала — не рахували, але зустріч хороша», — зазначив Литвин журналістам.
Що сказав про зустріч Трамп
Як пише Sky News, Дональд Трамп з’явився перед камерами після зустрічі з Володимиром Зеленським у Давосі. Глава Білого дому каже, що переговори з президентом України були «хорошими».
Трампа запитали, чи є шанс укласти угоду сьогодні, він відповів: «Подивимося, що буде».
Президент США підтвердив, що його команда зустрінеться з Путіним у Москві пізніше сьогодні.
«Усі хочуть, щоб ця війна закінчилася. Війна має закінчитися. Багато людей гине», — сказав Трамп.
Президент США також повідомив журналістам, що вони не обговорювали вступ Зеленського до Ради миру.
За даними CNN, Зеленський має виступити з промовою найближчим часом.
Нагадаємо, що президент Зеленський прибув до Швейцарії сьогодні.
Під час виступу в Давосі вчора, 21 січня, Дональд Трамп заявив, що хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським уже сьогодні. Трамп був впевнений, що Зеленський уже в Швейцарії, і припустив, що він, «можливо, навіть сидить у цій залі».
Проте Володимир Зеленський спочатку заявляв, що вирішив не їхати до Швейцарії через частковий блекаут у Києві.