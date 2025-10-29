Зустріч Трампа із Сі Цзіньпінем: чого намагатиметься досягти президент США

Трамп і Сі / © Reuters

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, спробує через Китай натиснути на РФ. Утім держава не демонструє бажання сприяти завершенню війни в Україні.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав політолог Петро Олещук.

«Якщо не можеш домовитися з підлеглим, іди до начальника». Очевидно, що для Трампа начальником Путіна є Сі Цзіньпінь», — вважає Олещук.

Китай за бажання цілком міг би відіграти вирішальну роль в припиненні бойових дій в Україні, але він цього робити поки що не хоче. Очевидно, плануючи використовувати Росію як засіб тиску на Захід, сам фактор війни в Україні як «козир», який можна використовувати в переговорах зі США та європейцями.

«Якби зацікавленість у Китаю була, то ймовірність того, що Путін все ж таки прийняв би вимоги щодо припинення вогню, зросла б у рази», — запевняє фахівець.

Щобільше, після останнього візиту до Китаю Путін лише посилив обстріли України та почав вдаватися до провокацій у країнах НАТО.

«Путін явно вважає, що заручився підтримкою і одержує повне схвалення в його політиці щодо України», — завершив Олещук.

