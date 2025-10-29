- Дата публікації
Зустріч Трампа із Сі Цзіньпінем: чого намагатиметься досягти президент США
Китай має значний вплив на Росію, тож Трамп може спробувати діяти через Сі Цзіньпіна.
Президент США Дональд Трамп, ймовірно, спробує через Китай натиснути на РФ. Утім держава не демонструє бажання сприяти завершенню війни в Україні.
Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав політолог Петро Олещук.
«Якщо не можеш домовитися з підлеглим, іди до начальника». Очевидно, що для Трампа начальником Путіна є Сі Цзіньпінь», — вважає Олещук.
Китай за бажання цілком міг би відіграти вирішальну роль в припиненні бойових дій в Україні, але він цього робити поки що не хоче. Очевидно, плануючи використовувати Росію як засіб тиску на Захід, сам фактор війни в Україні як «козир», який можна використовувати в переговорах зі США та європейцями.
«Якби зацікавленість у Китаю була, то ймовірність того, що Путін все ж таки прийняв би вимоги щодо припинення вогню, зросла б у рази», — запевняє фахівець.
Щобільше, після останнього візиту до Китаю Путін лише посилив обстріли України та почав вдаватися до провокацій у країнах НАТО.
«Путін явно вважає, що заручився підтримкою і одержує повне схвалення в його політиці щодо України», — завершив Олещук.
Раніше Трамп зробив зізнання щодо війни в Україні.
Так, очільник США заявив, що йому буцімто “вдалося завершити вісім воєн”. Серед них — Таїланд і Камбоджа, Індія й Пакистан, Вірменія та Азербайджан, Демократична Республіка Конго і Руанда, а також Близький Схід.
«До цього списку приєднається й Росія-Україна», — заявив президент США.