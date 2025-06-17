Зустріч Трампа із Зеленським під загрозою: президент США залишає саміт G7 достроково

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп вирішив достроково поїхати із саміту «Великої сімки», що проходить у Канаді. Він не братиме участі в останньому дні заходу.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт в соцмережі X.

За словами Левітт, президент «чудово провів день на саміті», зокрема підписав торгівельну угоду з Великою Британією та прем’єром Кіром Стармером. Проте, з огляду на загострення ситуації на Близькому Сході, Трамп повертається до США раніше.

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«Було досягнуто багато чого, але через події на Близькому Сході президент Трамп поїде сьогодні ввечері (16 червня за місцевим часом — Ред.) після вечері з главами держав», — йдеться в повідомленні.

Згодом Трамп підтвердив, що покине саміт достроково.

«Я повечеряю з цими чудовими лідерами (G7 — Ред.), а потім сяду в літак. Я мушу повернутися передчасно», — заявив Трамп.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда працює над організацією особистої зустрічі з Дональдом Трампом на саміті G7.

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Згодом Білий дім підтвердив підготовку двосторонніх зустрічей Трампа з учасниками саміту G7, однак не уточнювалося з ким саме.