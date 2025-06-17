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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зустріч Трампа із Зеленським під загрозою: президент США залишає саміт G7 достроково

Трамп, через загострення ситуації на Близькому Сході, покидає саміт «Великої сімки» у Канаді раніше.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вирішив достроково поїхати із саміту «Великої сімки», що проходить у Канаді. Він не братиме участі в останньому дні заходу.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт в соцмережі X.

За словами Левітт, президент «чудово провів день на саміті», зокрема підписав торгівельну угоду з Великою Британією та прем’єром Кіром Стармером. Проте, з огляду на загострення ситуації на Близькому Сході, Трамп повертається до США раніше.

«Було досягнуто багато чого, але через події на Близькому Сході президент Трамп поїде сьогодні ввечері (16 червня за місцевим часом — Ред.) після вечері з главами держав», — йдеться в повідомленні.

Згодом Трамп підтвердив, що покине саміт достроково.

«Я повечеряю з цими чудовими лідерами (G7 — Ред.), а потім сяду в літак. Я мушу повернутися передчасно», — заявив Трамп.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда працює над організацією особистої зустрічі з Дональдом Трампом на саміті G7.

Згодом Білий дім підтвердив підготовку двосторонніх зустрічей Трампа з учасниками саміту G7, однак не уточнювалося з ким саме.

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