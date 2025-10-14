- Дата публікації
Зустріч Трампа із Зеленським: стало відомо, що стане головною темою переговорів
Є певні питання, які неможливо обговорювати телефоном, сказало джерело, знайоме з планами зустрічі.
Стало відомо, що буде головною темою зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомило видання Axios.
Посилаючись на два джерела, знайомі з планами зустрічі, Axios пише, що лідери обговорять, яку зброю слід постачати Україні, зокрема, можливості відправки Україні далекобійних ракет «Томагавк».
«Є певні питання, які неможливо обговорювати телефоном», — сказало одне з джерел.
Офіційний представник Білого дому також підтвердив виданню, що зустріч відбудеться.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що планує провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю, 17 жовтня.
Що передувало
Раніше Зеленський також підтвердив, що цього тижня вирушить до Вашингтона для проведення зустрічі з Трампом.
«Головна тема — протиповітряна оборона», — підкреслив він.
ЗМІ повідомляли, що під час телефонної розмови 11 жовтня Зеленський і Трамп обговорювали постачання Tomahawk в Україну. Однак джерела не повідомили, чи було ухвалено остаточне рішення.