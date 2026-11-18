Трамп, Сі і Путін. / © ТСН.ua

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Лідери Китаю, США та Росії — Сі Цзіньпін, Дональд Трамп і Володимир Путін — мають провести тристоронню зустріч 19 листопада під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Про що говоритимуть Сі, Трамп і Путін під час зустрічі, читайте на ТСН.ua.

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Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ґо Цзякунь заявив, повідомляє «Укрінформ», що очільники трьох держав проведуть «поглиблений обмін думками» щодо важливих питань, які стосуються «миру в усьому світі».

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Водночас китайський дипломат не став розкривати подробиці майбутніх переговорів. Він лише зазначив, що МЗС Китаю оприлюднить інформацію про зустріч одразу після її завершення.

Своєю чергою, помічник «фюрера» РФ Юрій Ушаков заявив, що наразі порядок денний зустрічі ще остаточно не узгоджено. З його слів, учасники переговорів можуть порушити «будь-які питання» і «широке коло міжнародних проблем», зокрема й війну в Україні.

Відповідаючи на запитання, чи можна сказати, що українське питання буде на порядку денному, Ушаков заявив, що лідери «навряд чи зможуть обійтися без дискусії» щодо цього.

«Я думаю, що без дискусії щодо цього питання лідери навряд чи обійдуться», — висловився помічник диктатора РФ.

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Також помічник Путіна повідомив, що робота над узгодженням тристороннього документа за підсумками саміту РФ, США та Китаю досі триває. За його словами, окремі параметри майбутнього документа вже окреслилися. Зокрема, каже він, Сі, Путін і Трамп зосередяться на міжнародній ситуації і «конфліктах, які нині загострюються».

Зустріч лідерів в Китаї — останні новини

Сьогодні, 18 листопада, Путін у Китаї вже провів зустріч з Сі Цзіньпіном, під час якої лідери не шкодували лестощів на адресу один одного. Їхні переговори тривали дві години. Зокрема, лідер КНР наголосив, мовляв, Пекін і Москва мають вжити більш конкретних кроків для поглиблення всебічної співпраці та «очолити та просувати тенденцію до багатополярного світу».

Президент США Дональд Трамп також прибув до Шеньчженя. Просто в аеропорту його особисто зустрів Сі. Лідери зустрілися біля президентського літака Air Force One та обійнялися.

Тим часом у Кремлі поскаржилися, що Путін може залишитися без повноцінної зустрічі з Трампом. Речник Дмитро Пєсков повідомив, що час двосторонніх переговорів президентів США та РФ досі не погоджено.

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