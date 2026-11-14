Зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна: чи обговорюватимуть війну в Україні

Перша в історії тристороння зустріч Трампа, путіна та Сі Цзіньпіна відбудеться на полях саміту / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня порушить питання скорочення ядерних озброєнь.

Про це пише Reuters.

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«Він обговорить скорочення ядерної зброї у світі, поширення якої президент Трамп вважає дуже небезпечним», — сказала заступниця прессекретаря Білого дому Олівія Уельс.

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Вона підтвердила, що тристороння зустріч лідерів відбудеться 19 листопада на полях форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Шеньчжені.

За даними джерела New York Post, лідери також можуть обговорити війну в Ірані та ситуацію навколо Північної Кореї.

Тим часом китайські державні ЗМІ повідомили, посилаючись на речника Міністерства закордонних справ, що лідер Китаю Сі Цзіньпін візьме участь у «двосторонніх» переговорах на полях саміту АТЕС, але про тристоронню зустріч не повідомляли.

Що відомо про зустріч трьох лідерів

Путін запропонував провести зустріч із Трампом та Сі для обговорення припинення війни в Україні. 19 жовтня Трамп заявив, що готовий до цієї зустрічі навіть без участі президента Володимира Зеленського.



Водночас Зеленський завив, що США, Китай і Росія можуть проводити між собою тристоронні зустрічі, але не без участі Україні, якщо йдеться про її майбутнє.

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У медіа припускали, що росія розглядає цей саміт як «другу Ялту», на якій долю України вирішать без її участі. Однак США не підтверджували, що Україна буде серед питань, які обговорюватимуть у Китаї.

У Єврокомісії наголошували, що будь-яке рішення щодо завершення війни має поважати територіальну цілісність України.

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