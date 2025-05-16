Зустріч Трампа, Путіна та Зеленського небезпечна: Портников назвав приховані ризики

Якщо зустріч президентів США, РФ та України відбудеться, Путін матиме сильнішу позицію / © ТСН.ua

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Для президента США Дональда Трампа зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним виявилась набагато важливішою, ніж для Путіна зустріч із Трампом. Водночас президентам США та України пощастило, що Путін відмовився їхати до Стамбула, адже зараз його позиції є сильнішими.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников.

Журналіст зазначив, що російський президент просто проігнорував заяви Трампа, що той приїде до Туреччини, якщо там буде Путін.

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«Він [Путін — ред.] продовжував діяти за своїм, вже окресленим в ніч з 10 на 11 травня, сценарієм так, ніби жодних висловлювань Зеленського і Трампа не існувало. Те, що Путін може не звертати уваги на заяви Зеленського — це зрозуміло. Для нього будь-який президент України — це просто перший секретар обкому, з яким можна не рахуватися, а країну якого можна просто зруйнувати та завоювати. Але те, що Путін фактично проігнорував ідею президента США, що він сам може прибути на російсько-українські перемовини, свідчить про те, що Путін не дуже горить бажанням зустрічатися з Трампом», — зауважив Портников.

На його думку, навіть якщо зустріч Трампа та Путіна відбудеться, президент США завідомо буде у поганій, слабкій позиції в порівнянні з російським лідером. Водночас Портников вважає, що президенту України Володимиру Зеленському пощастило, що Путін не приїхав до Стамбула, рівно як пощастило і Дональду Трампу.

«Дійсно, Путін міг з’явитися у Стамбулі тільки в разі, якби там з’явився Трамп. Дійсно, якби це Путіну було важливо, могла б відбутися тристороння зустріч президентів Сполучених Штатів, Росії та України. І дійсно, в цій ситуації Трамп і Путін могли б здійснювати спільний тиск на українського президента, щоб примусити його прийняти більшість тих умов, які зараз висуває РФ нібито для завершення російсько-української війни. І дійсно, Путін висував би ці умови не для того, щоб закінчити війну, а для того, щоб за звичним для себе сценарієм дестабілізувати ситуацію в Україні та покращити собі позиції для окупації всієї території нашої країни, її ліквідації як держави та приєднання цієї території до складу Російської Федерації», — пояснив журналіст.

Він додав, що у такій ситуації Путін міг би використати Трампа «в темну». Американський президент міг би повірити, що Путін прагне закінчити війну, та підтримав би його вимоги. А насправді мимоволі став би союзником путінської гри, спрямованої на дестабілізацію України з метою її подальшого поглинання.

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«Ну а якби Зеленський не погодився з більшістю цих умов, а я впевнений, що він у такій ситуації не погодився б, це дало б можливість Путіну виставити Зеленського неконструктивною постаттю в очах Трампа і добитися припинення воєнної та фінансової допомоги Україні в майбутньому. Це теж є в планах і завданнях президента Російської Федерації», — зазначив Віталій Портников.

Нагадаємо, аналітик розкрив чому насправді Путін запропонував переговори з Україною у Туреччині. За словами Валерія Клочка, заява кремлівського диктатора про готовність до перемовин з Україною стала результатом зовнішнього тиску, зокрема з боку США.