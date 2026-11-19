Путін, Трамп, Сі / © Associated Press

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Зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна, запланована на четвер, 19 листопада, навряд чи принесе домовленості з ключових міжнародних питань. Таку оцінку наводить The New York Times.

Видання скептично ставиться до порівнянь саміту з Ялтинською конференцією 1945 року. Та тривала вісім днів і супроводжувалася роботою дипломатів та військових. Нинішня зустріч, за даними NYT, займе близько години й радше стане нагодою для спільної фотосесії.

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Між учасниками залишаються суперечності щодо війни в Україні, конфлікту з Іраном, ядерного арсеналу Китаю, регулювання штучного інтелекту та космічного озброєння.

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Водночас спільна поява має політичну цінність для кожного з лідерів. За оцінкою NYT, Трамп прагне продемонструвати міжнародний вплив після поразки республіканців на виборах. Путін отримує можливість показати, що з ним продовжують рахуватися попри агресію проти України. Сі постає організатором глобального діалогу.

Пріоритети учасників також різняться. Трамп називає головною темою контроль над ядерними озброєннями. Путін, на думку видання, спробує просунути врегулювання війни на умовах Москви, а Сі — зміцнити міжнародні позиції Китаю.

Президентка Центру аналізу європейської політики Аліна Полякова вважає, що для Путіна участь у саміті є насамперед способом здобути міжнародну легітимність.

Нагадаємо, президенти США, РФ та КНР ­­— Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін — проведуть 19 листопада тристоронню зустріч у Шеньчжені на полях саміту АТЕС. Наразі відомо, що Путін 18 листопада вже провів переговори з Сі.

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