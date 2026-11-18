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Зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна в Китаї: чи долучаться Віткофф та Кушнер
Трамп, Сі Цзіньпін та Путін зустрінуться в Китаї без Віткоффа та Кушнера. У Кремлі назвали причину.
У китайському Шеньчжені 19 листопада запланована тристороння зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна і Володимира Путіна. Однак Стів Віткофф та Джаред Кушнер не візьмуть участі у цих переговорах.
Про це заявив спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв, пишуть росЗМІ.
«Віткофф і Кушнер не візьмуть участі у зустрічі лідерів РФ, США та Китаю. Вони зайняті питаннями врегулювання в Україні», – сказав він.
Зустріч Трапа, Путіна і Сі — що відомо
Володимир Путін прибув із дводенним робочим візитом до Шеньчженю (КНР), де відкривається 33-та зустріч лідерів економік АТЕС. Сьогодні, 18 листопада, відбулась двостороння зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпінем, вона тривала понад дві години.
На 19 листопада запланована тристороння зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна і Володимира Путіна. Сторони нібито мають обговорити питання ядерного роззброєння і стратегічної стабільності. Втім, на Заході побоюються, що за зачиненими дверима лідери можуть порушити питання майбутнього війни в Україні без участі української сторони.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би провести окрему зустріч із диктатором Росії Володимиром Путіним у китайському Шеньчжені, «якщо така можливість буде».
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що очікує «великої потенційної вигоди» від тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.