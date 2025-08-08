Зустріч Трампа та Путіна: чи стане вона кроком до закінчення війни в Україні

Дональд Трамп і Володимир Путін. / © Getty Images

Майбутня зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна не обов’язково означає припинення вогню в Україні. Наразі немає жодних ознак того, що Москва готова пом'якшити свою позицію на переговорах.

Про це йдеться у матеріалі Sky News.

Зазначається, що з одного боку переговори Трампа і Путіна можуть сигналізувати, що досягнуто точки згоди, і “для її закріплення потрібна особиста зустріч”. Зауважимо, що саме такої позиції завжди дотримувалася Росія. У Москві не один раз наголошували, мовляв, зустріч на рівні президентів можлива лише за умови домовленості.

З іншого боку на переговорах Трампа і Путіна може не бути нічого суттєвого - просто показуха - або ж чергова спроба Кремля розрядити гнів Дональда Трампа та уникнути його дедлайну – завершення війни до 8 серпня, інакше йому загрожуватимуть санкції.

“Це дало б Трампу щось, що можна було б представити як прогрес, але насправді це зовсім не так. Зрештою, немає жодних ознак того, що Москва готова пом'якшити свою переговорну позицію чи відступити від своїх цілей на полі бою”, - пише видання.

Нагадаємо, після візиту спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до РФ стало відомо, що Дональд Трамп може особисто зустрітися з Володимиром Путіним вже наступного тижня, щоб обговорити припинення вогню в Україні. У Білому домі заявили, що зустріч лідерів пропонує саме Москва.

Своєю чергою, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що нібито Вашингтон вперше отримав сигнали Кремля щодо умов завершення війни. Ба більше, наголосив він, нарешті Білий дім краще розуміє умови, на яких країна-агресорка буде готовою завершити повномасштабне вторгненн

Путін назвав Об’єднані Арабські Емірати одним із ймовірних місць для його зустрічі з американським президентом. Зауважимо, раніше його помічник Юрій Ушаков заявляв, що місце зустрічі Трампа з Путіним уже узгоджене. Втім, нічого конкретного він не сказав.