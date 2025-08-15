ТСН у соціальних мережах

Зустріч Трампа та Путіна – онлайн-трансляція переговорів про мир в Україні

Трамп та Путін зустрінуться для того, щоб обговорити як закінчити війну в Україні

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Зустріч Трампа та Путіна

Зустріч Трампа та Путіна / © Getty Images

Переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним пройдуть на американській військовій базі Elmendorf-Richardson у штаті Аляска, Анкоридж. Планується, що о 22:30 за київським часом розпочнеться зустріч лідерів тет-а-тет у присутності перекладачів, після чого заплановано розширене засідання разом із делегаціями за робочим обідом.

Склад американської делегації:

  • Віцепрезидент Джей Ді Венс

  • Держсекретар Марко Рубіо

  • Спецпосланець Стів Віткофф (чотири рази літав до Путіна в Росію)

  • Міністр фінансів Скотт Бессент

Склад російської делегації:

  • Міністр закордонних справ Сергій Лавров

  • Міністр оборони Андрій Бєлоусов

  • Міністр фінансів Антон Сілуанов

  • Спецпредставник з економічних питань Кирило Дмитрієв

  • Помічник президента РФ Юрій Ушаков

Головною темою переговорів, звісно буде, пошук шляхів до закінчення війни в Україні. Раніше, президент США Дональд Трамп заявляв, що у разі успішної розмови з Путіним, наступним буде саміт вже в тристоронньому форматі за участі президента України Володимира Зеленського.

ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію головних подій навколо переговорів США та РФ:

Новина доповнюється

