Зустріч Трампа та Путіна – онлайн-трансляція переговорів про мир в Україні
Трамп та Путін зустрінуться для того, щоб обговорити як закінчити війну в Україні
Переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним пройдуть на американській військовій базі Elmendorf-Richardson у штаті Аляска, Анкоридж. Планується, що о 22:30 за київським часом розпочнеться зустріч лідерів тет-а-тет у присутності перекладачів, після чого заплановано розширене засідання разом із делегаціями за робочим обідом.
Склад американської делегації:
Віцепрезидент Джей Ді Венс
Держсекретар Марко Рубіо
Спецпосланець Стів Віткофф (чотири рази літав до Путіна в Росію)
Міністр фінансів Скотт Бессент
Склад російської делегації:
Міністр закордонних справ Сергій Лавров
Міністр оборони Андрій Бєлоусов
Міністр фінансів Антон Сілуанов
Спецпредставник з економічних питань Кирило Дмитрієв
Помічник президента РФ Юрій Ушаков
Головною темою переговорів, звісно буде, пошук шляхів до закінчення війни в Україні. Раніше, президент США Дональд Трамп заявляв, що у разі успішної розмови з Путіним, наступним буде саміт вже в тристоронньому форматі за участі президента України Володимира Зеленського.
ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію головних подій навколо переговорів США та РФ: