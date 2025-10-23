Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна: Білий дім анонсував дату та мету зустрічі

Президент США Дональд Трамп та лідер КНР Сі Цзіньпін / © Reuters

Президент США Дональд Трамп наступного четверга зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном, а головною темою перемовин очікувано стане торгівельна угода між Сполученими Штатами та Китаєм. Після завершення зустрічі вранці за місцевим часом, американський лідер повернеться до Вашингтона.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Дата, місце та очікувані теми переговорів

Зустріч між лідерами двох найбільших економік світу запланована на наступний четвер. Деталі перемовин, що стосуються часу та точного місця проведення, стали відомі завдяки брифінгу прессекретарки Білого дому у четвер, 23 жовтня.

Одразу після зустрічі, що відбудеться рівно за тиждень, президент Трамп повернеться до Вашингтона. Офіційний анонс був стислим.

«У четвер зранку за місцевим часом президент Трамп зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпінем, після чого повернеться до Вашингтона», — сказала Левітт.

Передбачається, що головною темою обговорення стане торгова угода між США та Китаєм. Це питання залишається одним із найбільш напружених у відносинах двох країн і вимагає прямих переговорів на найвищому рівні.

Офіційна заява Білого дому

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт офіційно анонсувала майбутній саміт. Її заява підтверджує готовність адміністрації до прямих переговорів на найвищому рівні для врегулювання ключових економічних питань.

Саміт на такому рівні є надзвичайно важливою подією для світової економіки та політичного ландшафту, оскільки домовленості або їх відсутність між США та КНР безпосередньо впливають на глобальні ринки та стабільність. Таким чином, переговори матимуть вирішальне значення не лише для двосторонніх відносин, але й для міжнародної торгівлі в цілому.

Нагадаємо, майбутня зустріч президента США Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна в Південній Кореї наступного тижня може вирішити багато питань. Зокрема, як вважають в РНБО, вона може вплинути на війну в Україні та навіть дати шанс щодо врегулювання конфлікту.