Зустріч Трампа й Путіна на Алясці: в ОПУ пояснили, для кого саміт стане випробовуванням

Путін і Трамп / © ТСН

Реклама

Зустріч Трампа й Путіна на Алясці — це випробовування для РФ. Саміт лише започаткує певну динаміку відносин.

Про це в ефірі «КИЇВ24» висловив Сергій Лещенко, радник керівника Офісу Президента України.

Як зазначає експерт, Трамп має зрозуміти, на що Путін готовий піти в межах врегулювання війни, яку розпочав.

Реклама

«Це буде тест в першу чергу для Росії», — зазначив він.

При цьому Україна дотримується своєї позиції і робитиме усе, щоб вона була зафіксована навіть під час цього рамкового саміту на Алясці. Ми маємо заяву європейських країн про те, що позиція України та їхня збігаються. Це Велика Британія, Франція, Нім, Італія, Польща та інші партнери.

Лещенко акцентує: у той чи інший спосіб комунікація має вийти за формат просто зустрічі Трампа і Путіна на Алясці і отримати нові виміри. Господарем саміту є Вашингтон і лише він вирішує, який формат це отримає.

«Я думаю, що до п’ятниці ще багато чого зміниться, і вирішено все буде пізніше. Точно не сьогодні, точно не на початку тижня», — завершив Лещенко.

Реклама

Раніше аналітики ISW написали, що Кремль намагається використати майбутній саміт на Алясці, щоб розділити Сполучені Штати та Європу, а не з метою змістовних мирних зусиль. РФ не відмовиться від початкових цілей, а будь-які мирні угоди, найімовірніше, порушуватиме, щоб звинуватити Україну.

«РФ не бажає йти на компроміс щодо своїх давніх військових цілей, спрямованих на запобігання вступу України до НАТО, зміну режиму в Україні на користь проросійського маріонеткового уряду та демілітаризацію України. Все це забезпечило б повну капітуляцію України. І Росія, дуже ймовірно, порушить та використає як зброю будь-які майбутні угоди про припинення вогню в Україні, звинувачуючи Україну в порушеннях, як вона неодноразово робила навесні 2025 року», — вважають в Інституті.