Зустріч Трампа й Путіна у Будапешті: чому El Pais назвало переговори "політичним кошмаром"

Дональд Трамп і Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп і “фюрер” РФ Володимир Путін вирішили знову зустрітися в столиці Угорщини - Будапешті. В Євросоюзі вважають це "образою"

Про це повідомляє видання El Pais, з посиланням на власні джерела.

Ця зустріч ставить глав інституцій ЄС та НАТО "у незручне та неприємне становище". Путін і Трамп мають намір обговорити російсько-українську війну в країні Євросоюзу, але без участі самого Євросоюзу.

Реклама

Крім того, пише El Pais, якщо європейські лідери не хочуть розізлити президента США, то низці країн доведеться видати російському диктатору спеціальні дозволи у своєму повітряному просторі, або змусити його летіти його довшим маршрутним.

"Місце було обрано ретельно, оскільки це може принести користь Росії, поглибивши розбіжності в ЄС щодо Кремля. Це також може зробити велику послугу Орбану, який наступного року чекають вибори в його країні", –- наголосив один європейський дипломат у коментарі іспанському медіа.

І хоч публічних виступах лідери ЄС заявляють, мовляв, ці зустріч буде корисною, якщо допоможе покласти край російському вторгненню, однак у приватних бесідах кілька джерел заявили про "політичний кошмар" для ЄС.

Нагадаємо, 16 жовтня після розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп повідомив про те, що вони готові знову зустрітися. Місцем проведення зустрічі стане угорський Будапешт. Очільник Білого дому заявив, мовляв, хоче “подивитися, чи зможемо ми покласти край цій „безславній“ війні між Росією та Україною”.

Реклама

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що рішення провести зустріч Трампа і Путіна в Угорщині було спільним. Вона може відбутися протягом двох тижнів “або трохи пізніше”.