Зустріч Трампа з Путіним: експерт назвав можливі труднощі під час розмови

Зустріч Трампа й Путіна / © ТСН

Реклама

Під час спілкування американського глави Дональда Трампа з кремлівським диктатором Володимиром Путіним може постати проблема перекладу. Крім того, у лідера США немає якісних експертів щодо Росії.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав припускає Андрій Городницький, політичний експерт.

Він зауважує, що не слід забувати про манеру спілкування російського вождя.

Реклама

«Путін взагалі специфічно розмовляє, у нього специфічні жарти. Людині, яка не сильно за ним слідкує, тим більше не вивчає його манеру спілкування, дуже складно потім їй передати інформацію. Це дуже важливо», — зазначив він.

Були випадки, коли Путін саркастично відповідав, із жартом зовсім іншого змісту, ніж потім перекладачі передавали Трампу. Останній думав, що це комплімент, насправді ж — Путін насміхався з нього.

Крім того, є інформація FT про те, що у Трампа немає якісних експертів щодо РФ, які б могли направити його думку на певну істину про те, що Росія може маніпулювати й брехати.

«Той самий Віткофф не має жодної дипломатичної освіти. Це один із прикладів, якими людьми себе оточив Трамп, і це може зіграти в мінус передовсім йому самому», — завершив експерт.

Реклама

Нагадаємо, у РФ зробили заяву про теми зустрічі Путіна з Трампом.

Як заявив заступник директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Олексій Фадєєв, лідери двох країн обговорять «всі накопичені питання» у двосторонніх відносинах між США та Росією, адже це дуже важливо з точки зору «забезпечення міжнародного миру та стабільності».

Натомість консультації з європейськими країнами російський посадовець назвав «незначними».