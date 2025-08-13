ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
260
Час на прочитання
2 хв

Зустріч Трампа з Путіним: експерт назвав можливі труднощі під час розмови

У комунікації між Трампом й Путіним може проблема неточності перекладу.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Зустріч Трампа й Путіна

Зустріч Трампа й Путіна / © ТСН

Під час спілкування американського глави Дональда Трампа з кремлівським диктатором Володимиром Путіним може постати проблема перекладу. Крім того, у лідера США немає якісних експертів щодо Росії.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав припускає Андрій Городницький, політичний експерт.

Він зауважує, що не слід забувати про манеру спілкування російського вождя.

«Путін взагалі специфічно розмовляє, у нього специфічні жарти. Людині, яка не сильно за ним слідкує, тим більше не вивчає його манеру спілкування, дуже складно потім їй передати інформацію. Це дуже важливо», — зазначив він.

Були випадки, коли Путін саркастично відповідав, із жартом зовсім іншого змісту, ніж потім перекладачі передавали Трампу. Останній думав, що це комплімент, насправді ж — Путін насміхався з нього.

Крім того, є інформація FT про те, що у Трампа немає якісних експертів щодо РФ, які б могли направити його думку на певну істину про те, що Росія може маніпулювати й брехати.

«Той самий Віткофф не має жодної дипломатичної освіти. Це один із прикладів, якими людьми себе оточив Трамп, і це може зіграти в мінус передовсім йому самому», — завершив експерт.

Нагадаємо, у РФ зробили заяву про теми зустрічі Путіна з Трампом.

Як заявив заступник директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Олексій Фадєєв, лідери двох країн обговорять «всі накопичені питання» у двосторонніх відносинах між США та Росією, адже це дуже важливо з точки зору «забезпечення міжнародного миру та стабільності».

Натомість консультації з європейськими країнами російський посадовець назвав «незначними».

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie