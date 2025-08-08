Зустріч Трампа з Путіним: головні інтриги

Путін і Трамп / © Associated Press

Президент Російської Федерації Володимир Путіна ймовірно вперше зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом після початку російсько-української війни й це може вказувати про наявність чітких домовленостей.

Про це пише видання SkyNews.

За даними журналістів, Трамп планує використати силу своєї особистості, вважаючи, що шість місяців непоступливості Москви зникнуть після зустрічі з очільником Кремля віч-на-віч.

«Утім, є надто низька ймовірність, що Путін погодиться на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, нові контакти між президентами — не ознака того, що призупиниться війна в Україні», — зазначає видання.

Поведінку Путіна, який начебто погодився на якісь переговори, можуть назвати черговим затягуванням часу.

«З одного боку, це може сигналізувати про те, що досягнуто точки згоди, і для її закріплення потрібна особиста зустріч. Такої позиції завжди дотримувалася Росія. Вона постійно заявляє, що зустрінеться на президентському рівні лише за умови домовленості. З іншого боку, там може не бути нічого суттєвого. Це може бути просто показуха», — йдеться у статті на SkyNews.

Нагадаємо, Володимир Путін підтвердив, що планує зустрітися з Дональдом Трампом і назвав ОАЕ одним із можливих місць, де може відбудеться ця зустріч. Він також заявив, що для зустрічі з Володимиром Зеленським мають бути створені умови і поки що до цього далеко. Водночас Дональд Трамп сказав, що Путіну перед зустріччю з ним не потрібно зустрічатись із Зеленським.

Інформація про можливу зустріч Трампа і Путіна зʼявилася пізно ввечері у середу. Про це заявив сам Трамп після того, як його спецпосланець Стів Віткофф провів переговори з Путіним у Москві.

Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф на переговорах у Кремлі запропонував президентові Росії провести зустріч не лише з Трампом, а й із Зеленським.

«Щодо варіанта тристоронньої зустрічі, про яку вчора чомусь заговорили у Вашингтоні, то цей варіант був просто згаданий американським представником під час зустрічі в Кремлі. Але цей варіант безпосередньо не обговорювався. Російська сторона цей варіант залишила повністю без коментарів», — заявляв Ушаков.

Після повномасштабного вторгнення до України Путін опинився в міжнародній ізоляції, і від того часу жодного разу не зустрічався з американським президентом. Його останній саміт із главою Білого дому відбувся в Женеві 2021 року, коли при владі перебував Джо Байден.