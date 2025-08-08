Зустріч Трампа з Путіним: стали відомі дата та нове місце для переговорів

Путін і Трамп / © Associated Press

Зустріч президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна може вже в понеділок у Європі. Раніше Путін говорив, що країною, де можуть відбутися переговори можуть стати ОАЕ.

Таку інформацію оприлюднило видання Fox News з посиланням на свої джерела.

За даними співрозмовників видання, Рим розглядається як потенційне місце зустрічі двох лідерів.

«Два джерела, знайомі з перебігом переговорів, повідомили Fox News, що зустріч готується вже найближчого понеділка, і одним з можливих місць проведення є Рим», — зазначають журналісти.

Якщо зустріч відбудеться пізніше наступного тижня, Рим все ще залишається серед варіантів, хоча розглядаються й інші країни в Європі та інших регіонах. Водночас, як зазначає видання, зустріч все ще може зрештою зірватися.

«Причиною цього є позиція президента України Володимира Зеленського, який заявив Дональду Трампу, що він не готовий на те, щоб Україна добровільно відмовилася від частини своїх територій у рамках мирної угоди з Росією», — додали у медіа.

Нагадаємо, Володимир Путін підтвердив, що планує зустрітися з Дональдом Трампом і назвав ОАЕ одним із можливих місць, де може відбудеться ця зустріч. Він також заявив, що для зустрічі з Володимиром Зеленським мають бути створені умови і поки що до цього далеко. Водночас Дональд Трамп сказав, що Путіну перед зустріччю з ним не потрібно зустрічатись із Зеленським.

Інформація про можливу зустріч Трампа і Путіна зʼявилася пізно ввечері у середу. Про це заявив сам Трамп після того, як його спецпосланець Стів Віткофф провів переговори з Путіним у Москві.

Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф на переговорах у Кремлі запропонував президентові Росії провести зустріч не лише з Трампом, а й із Зеленським.