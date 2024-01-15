Зустріч у Давосі: в ОП розповіли про підсумки переговорів щодо формули миру України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про результати зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики в Давосі щодо імплементації Формули миру України.

Про це пише Офіс президента.

У Давосі відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики. На ній були представлені понад 80 держав і міжнародних організацій.

Цей захід є логічним продовженням зустрічей, які відбулися 2023 року в Копенгагені, Джидді та на Мальті.

Єрмак нагадав, що під час консультацій на Мальті було обговорено перші п'ять пунктів Формули миру, а саме:

ядерну безпеку;

продовольчу та енергетичну безпеку;

звільнення ув'язнених і депортованих осіб;

відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

У Давосі презентували ще п'ять пунктів Формули: виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення справедливості, екологічної безпеки, запобігання ескалації та повторенню війни, а також питання підтвердження закінчення війни.

Крім того, відбулися дві спеціальні сесії, присвячені продовольчій безпеці та гуманітарним аспектам війни відповідно.

"Буде не зовсім правдою, якщо я скажу, що абсолютно всі мають однакову позицію. І це добре, бо, як ви знаєте, унікальність Формули миру полягає в поєднанні різних позицій і підходів. Але ми надзвичайно об’єднані навколо головних принципів, що базуються на міжнародному праві та нормах Статуту ООН… У нас іще багато роботи попереду, але ми всі на одній хвилі. І це дуже надихає. Упродовж двох років цієї жахливої війни Україна живе, бореться. І, без сумніву, переможе", – зазначив Єрмак.

Читайте також провідні новини дня:

Андрій Єрмак також наголосив, що президент Володимир Зеленський і його команда не погодяться на жодну форму замороженого конфлікту на території України.

"Сьогодні завершилася презентація всіх десяти пунктів Формули миру. За результатами консультацій ми хочемо напрацювати спільний план відповідальних держав світу. Наступним кроком може бути перший глобальний саміт на рівні лідерів держав та урядів, на якому буде дано старт на вищому політичному рівні для розробки та погодження єдиного, спільного мирного плану. І якщо держава-агресор реально демонструватиме бажання завершити цю війну та повернутися до поваги до міжнародного права, ми для такого моменту матимемо цей спільний мирний план", – розповів керівник ОП.

За результатами консультацій у Давосі Швейцарія та Україна, співголови четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики, погодили спільне прескомюніке.

В ньому зафіксована згода, що безпека України є невіддільною частиною світової та регіональної безпеки, тому війна проти нашої держави – це один з основних дестабілізаційних чинників у світі.

Також зазначається, що всеосяжний, справедливий і стійкий мир для України та всього світу має ґрунтуватися лише на Статуті ООН, відповідних резолюціях Генеральної Асамблеї ООН та ключових принципах міжнародного права.

Нагадаємо, 15 січня президент України Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Швейцарії, де того ж дня відкривається Всесвітній економічний форум у Давосі.

Читайте також: