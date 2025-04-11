"Рамштайн" під головуванням Німеччини: про що домовилися союзники

У Брюсселі відбулася зустріч у форматі «Рамштайн» / © Getty Images

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У Брюсселі 11 квітня відбулася 27 зустріч Контактної групи з оборони України, у форматі «Рамштайн».

На засідання зібралися учасники 51 країни, які обговорювали надання військової допомоги та підтримки Україні у боротьбі з повномасштабною агресією РФ.

Зустріч очолювали міністри оборони Великої Британії Джон Гілі та Німеччини Борис Пісторіус. Це перше засідання, де Німеччина виступала головуючою країною.

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Очікувалося, що зустріч пройде без участі США, проте міністр оборони Піта Гегсет таки приєднався до неї у форматі онлайн. Президент України Володимир Зеленський також долучився до обговорення по відеозв’язку, включившись з Кривого Рога, де перебував з поїздкою.Про що домовилися учасники — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Рекордна допомога

Міністр оборони Великобританії Джон Гілі повідомив про виділення військової допомоги Києву в рамках «Рамшайну» на суму 21 мільярд євро (23,9 мільярда доларів).

За словами Гілі, це рекордна підтримка у військовій допомозі України.

Своєю чергою міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зауважив, що це «точно матиме вплив на полі бою вже цього року».

«Мир в Україні видається недосяжним у найближчому майбутньому. Ми забезпечимо те, щоб Україна й далі отримувала вигоду від нашої спільної військової підтримки», — додав Пісторіус.

Створення нової коаліції

Під час засідання, союзники створили коаліцію під назвою «Радіоелектронна боротьба».

У Міністерстві оборони Німеччини зауважують, що групу створили задля посилення України в таких напрямках:

у розвідці та перешкоджанні комунікаціям ворога;

у комунікації всередині ЗСУ;

у протидії дронам;

задля підвищення ефективності систем озброєння.

Військовий пакет допомоги від Німеччини

Також Німеччина додатково виділить понад 11 млрд євро для подальшої військової допомоги Україні до 2029 року.

Окрім того, Україна отримає від Німеччини новий пакет військової допомоги.

До нього входять:

чотири зенітно-ракетні комплекси IRIS-T із 300 керованими ракетами;

15 основних бойових танків Leopard 1A5;

300 розвідувальних безпілотників;

120 ПЗРК;

14 артилерійських систем;

100 радарів наземного спостереження;

30 керованих ракет PATRIOT;

25 бойових машин піхоти Marder;

100 тисяч боєприпасів.

Литва виділить кошти на закупівлю боєприпасів

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне повідомила про намір надати України додаткові 20 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів, передає видання LRT.

За її словами, українську армію потрібно переозброїти, адже це перша і головна гарантія безпеки України. А саме — це здатність армії воювати й «забезпечити, щоб Росія не відчувала, що вона може рухатися вперед».

Шакалієне додала, що невпевнена у тому, що вдасться досягнути стійкого перемир’я, адже Росія не дотримується жодних домовленостей.

Естонія надасть 10 тисяч боєприпасів

Очільник Міноборони Естонії Ханно Певкур повідомив про надання України 10 тисяч боєприпасів, а також 750 тисяч сухпайків для ЗСУ, передає «Суспільне».

«Або на цьому тижні, або на наступному, ми доставимо 10 тисяч боєприпасів калібром 155-мм. Ми також доставимо 750 тисяч пакунків з їжею для солдатів. І ми продовжимо також беззбиткову діяльність в тому сенсі, що ми купуємо, за допомогою наших друзів з різних європейських країн, амуніцію для ЗСУ», — повідомив Певкур.

Нідерланди виділять кошти на ППО

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що країна виділить додаткові 150 млн євро на протиповітряну оборону України, передає Укрінформ.

Крім цього, Нідерланди також:

продовжують постачання F-16;

інвестують 500 млн євро на проєкт дронів для України.

Як зауважив Брекельманс, цей проєкт втілюється спільно з Великою Британією.

Допомога від Британії та Норвегії

Велика Британія та Норвегія виділять 450 мільйонів фунтів (589 мільйонів доларів) на військову підтримку України, йдеться на сайті британського уряду.

Зокрема, 350 мільйонів фунтів надійдуть від Великої Британії, решту коштів надасть Норвегія через Міжнародний фонд для України.

Пакет передбачає надання 160 мільйонів фунтів стерлінгів на ремонт та обслуговування техніки, яку Британія раніше передала Україні.

Також виділять понад 250 мільйонів фунтів стерлінгів на радарні системи, протитанкові міни та сотні тисяч FPV-дронів, які закуплять у британських та українських виробників.

Міністр оборони Британії Джон Гілі під час зустрічі в Рамштайні заявив, що 2025 рік є критичним для України, і союзники повинні забезпечити ЗСУ всім необхідним для протистояння російській агресії.

Наступна зустріч може пройти в Україні

Міністр оборони Рустем Умєров запропонував провести наступну зустріч у форматі «Рамштайн» в Україні, залучивши до неї представників українських Сил оборони та оборонно-промислового комплексу.

«Буду пропонувати провести їх зустріч в Україні, щоб колеги по кожній з коаліцій могли приїхати в Україну, поспілкуватися не лише з нами, а й з представниками Сил безпеки й оборони, та залучити наш ОПК — це буде такий новий формат», — сказав Умєров.

Зауважимо, резидент України Володимир Зеленський під час свого виступу на засіданні групи «Рамштайн» назвав єдиний спосіб примусити Росію до миру.

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