Зустріч у Саудівській Аравії: США зробили важливу заяву

Невідомо, чи стане зустрічі в Саудівській Аравії першим кроком до зустрічі Трампа і Путіна.

Зустрічі посадовців Сполучених Штатів Америки та агресорки Росії у Саудівській Аравії, які відбудуться 18 лютого, не слід розглядати як переговори про завершення війни в Україні.

Про це заявила речниця американського Державного департаменту Таммі Брюс, повідомляє Barron’s.

"Я не думаю, що люди повинні розглядати це як щось, що стосується деталей або просування вперед у якихось переговорах", - висловилася вона.

Брюс каже, що переговори між американською та російською делегаціями будуть "продовженням" переговорів президента США Дональда Трампа і російського "фюрера" Володимира Путіна.

За її словами, ця зустріч стане для Вашингтона "першим кроком", щоб переконатися, що Російська Федерація серйозно налаштована на початок переговорів щодо припинення війни проти України.

Втім, представниця Держдепу не відповіла на запитання, чи можуть переговори в Саудівській Аравії сприяти проведенню зустрічі між Трампом і Путіним.

Нагадаємо, в Саудівській Аравії зустрінуться представники Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Зустріч підтверджують росЗМІ та зазначають, що сторони обговорюватимуть підготовку до можливої зустрічі президента США Дональда Трампа та російського "фюрера" Володимира Путіна.

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