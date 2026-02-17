ТСН у соціальних мережах

Політика
139
1 хв

Зустріч у Швейцарії: про що говорили Україна, США та РФ у перший день перемовин

У Женеві завершився перший день тристоронніх консультацій, під час якого сторони зосередилися на обговоренні конкретних механізмів врегулювання конфлікту.

Автор публікації
Ірина Ігнатова
Переговори у Женеві

У Женеві протягом першого дня зустрічі обговорили військовий та політичний блоки

У вівторок, 17 лютого, у Швейцарії стартували переговори за участю делегацій України, США та Росії, де політичний та військовий блоки відпрацьовували практичні аспекти можливих рішень.

Про це повідомив очільник української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров у своєму Telegram-каналі.

Про що домовилися

За словами Умєрова, після загальної спільної частини учасники продовжили роботу в окремих групах за напрямами. Дискусії були сфокусовані не на абстрактних деклараціях, а на «практичних питаннях і механіці можливих рішень».

Умєров окремо зазначив роль посередників, подякувавши американським партнерам за конструктивну взаємодію та готовність працювати в інтенсивному робочому темпі.

Що далі

На сьогодні політичний і військовий блоки свою роботу завершили. Про результати першого дня переговорів вже сьогодні буде зроблено доповідь президенту України Володимиру Зеленському.

Завтра зранку профільні групи відновлять консультації.

Нагадаємо, за інформацією джерел РФ, тристоронні переговори тривали понад 6 годин, а за підсумками першого дня зустрічей жодних заяв від очільника російської делегації не передбачено. Тож російська сторона наразі утримується від публічних коментарів щодо перебігу та результатів переговорів.

