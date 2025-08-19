Зустріч у Вашингтоні: Трамп відповів, чому не дзвонив Путіну перед лідерами ЄС

Путін і Трамп / © Getty Images

Президента США Дональда Трампа запитали про телефонний дзвінок Путіну під час зустрічі у Білому домі, 18 серпня, та реакцію присутніх. За словами американського лідера, він не робив цього перед європейськими лідерами, тому що це означало б неповагу до диктатора.

Про це Трамп сказав в ефірі FoxNews.

«Ну, я думаю, вони (лідери ЄС — ред.) цього очікували. Я не робив цього (дзвінка Путіну — ред.) перед ними. Я думав, що це було б неповагою до президента Путіна. Знаєте, я б цього не зробив, бо у них не були найтепліші стосунки. І насправді президент Путін не хотів розмовляти з людьми з Європи. Я маю на увазі, що це було частиною проблеми», — сказав Трамп.

Журналіст запитав: виходить, Трамп залишив офіс, щоб зателефонувати Путіну? Адже роками росіяни не спілкувалися з Білим домом, оскільки люди помирали. З Байденом та його людьми не було жодної комунікації.

«Путін сказав мені. Роками він не розмовляв ні з ким з Білого дому, і довго він не розмовляв ні з ким з Європи. Ні, це розірвані стосунки. І коли я приходив, у мене завжди були такі стосунки, попри містифікацію „Росія, Росія, Росія“, яка справді була дуже небезпечною для нашої країни. Всупереч цьому я підтримував дуже добрі стосунки. Я маю на увазі, ви бачили, що коли він вийшов з літака, я вийшов до нього», — зазначив Трамп.

За словами Трампа, є «теплота і почуття порядності». Мовляв, це непогано. Він також прокоментував заяви про те, що це жахливо.

«Знаєте що? У нас найбільше ядерної зброї у світі і вона найпотужніша», — акцентував Трамп.

Також лідер США зазначив, що, на його думку, лідери ЄС були готові до дзвінка Путіну. А останній, додав Трамп, був «задоволений».

«Я думаю, вони ніби знали, що я в кінці зустрічі збирався зателефонувати президенту Путіну, і президент Путін цього очікував. І він був там. Коли я зателефонував, у Росії була перша година ночі. Але він був дуже радий. Звісно. Він дуже наполегливо працює, як і всі ми», — завершив Трамп.

Раніше Трамп прокоментував можливість переговорів між Зеленським та Путіним. Він вважає, що зустріч двох лідерів може відбутися у більш позитивному тоні, ніж очікували навіть у Вашингтоні.

«Можливо, вони ладнають трохи краще, ніж я думав. Інакше я б організував зустріч трьох, а не двох», — заявив Трамп.

Американський президент нагадав, що у відносинах Києва та Москви тривалий час панувала «величезна неприязнь». Однак нинішні переговори, на його думку, можуть відкрити шлях до нових домовленостей.