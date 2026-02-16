Зустріч у Женеві: РФ розширює делегацію, що готується обговорювати

Речник президента Росії Дмитро Пєсков / © Associated Press

На переговорах з Україною та США у Женеві 17-18 лютого російська делегація буде розширена. На зустрічі обговорюватиметься ширший спектр питань, зокрема йтиметься про території.

Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Пєсков анонсував розширення російської делегації на майбутніх переговорах у Женеві. Так, окрім історика Володимира Мединського, в них братимуть участь заступника міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін, начальник Головного управління Генштабу ЗС РФ Ігор Костюков та інші.

За словами спікера диктатора, Мединський залишається головою делегації РФ у переговорах щодо України. У раундах в Абу-Дабі він не брав участі, бо там йшлося про питання безпеки.

Пєсков також повідомив, що на переговорах у Женеві обговорюватиметься ширший спектр питань порівняно з Абу-Дабі, зокрема йтиметься про території.

Що відомо про переговори у Женеві?

Нагадаємо, раніше Пєсков підтвердив, що у Женеві 17 — 18 лютого відбудеться новий раунд тристоронніх переговорів за участю України, США та РФ. Речник Кремля зазначав, що російську делегацію знову очолить Мединський, який раніше представляв країну на переговорах у 2022 та 2025 роках, замінивши Костюкова, який керував попередніми раундами в ОАЕ.

До складу української делегації увійшли: Рустем Умєров (секретар РНБО), Кирило Буданов (голова ОП), Андрій Гнатов (начальник Генштабу), Давид Арахамія (голова фракції «Слуга народу»), Сергій Кислиця (заступник голови ОП) та Вадим Скібіцький (заступник начальника ГУР). Команда зосередиться на безпекових та політичних рішеннях для досягнення тривалого миру.

Зауважимо, напередодні переговорів у Женеві президент України Володимир Зеленський провів на Мюнхенській конференції окремі зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо та американською делегацією у складі Джареда Кушнера і Стіва Віткоффа. З Рубіо обговорили ситуацію на фронті, енергетику, гарантії безпеки та підготовку до переговорів у Женеві. Під час розмови з Кушнером і Віткоффом, які представлятимуть Вашингтон на зустрічах із РФ, Зеленський уточнив позиції після перемовин в Абу-Дабі. Глава держави наголосив, що українська команда представить свої пропозиції цього тижня.