Зустріч України, Росії і США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися плани команди Зеленського

Українська сторона поки не планувала переговорів в Саудівській Аравії наступного тижня, про що заявив американський президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє "РБК.Україна" з посиланням на джерело в команді Володимира Зеленського.

"Українська сторона поки не планувала переговорів в Саудівській Аравії наступного тижня", - повідомив представник президентської команди.

Заява Трампа

Очільник Білого дому року анонсував зустріч високопосадовців США, України та Росії наступного тижня у Саудівській Аравії.

"Завтра (15 лютого - Ред.) відбудеться зустріч у Мюнхені, а наступного тижня - в Саудівській Аравії", - додав він.

За словами Трампа, зустріч буде не з його участю чи участю Путіна, "але з топовими посадовцями". Україна буде присутня і там, і там, повідомив Трамп.