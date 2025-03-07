Зустріч України та США у Саудівській Аравії: названо місце та деталі переговорів

Українська делегація залишиться в Саудівській Аравії для зустрічі з американськими представниками.

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії підтвердило проведення переговорів між Україною та США, які пройдуть у місті Джидда.

Про це повідомляє BBC із посиланням на заяву МЗС Саудівської Аравії.

Точну дату переговорів не називають, але зазначають, що вони заплановані на наступний тиждень.

Раніше спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що зустріч, ймовірно, відбудеться саме в Джидді, а не в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, за словами спецпредставника президента США з Близького Сходу, Вашингтон намагатиметься домовитися про рамки для мирної угоди та початкового припинення вогню для України на зустрічі у Саудівській Аравії.

Читайте також: