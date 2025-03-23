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Зустріч України зі США в Ер-Ріяді розпочалася: хто у складі делегацій

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Зустріч України зі США в Ер-Ріяді розпочалася: хто у складі делегацій

Міністр оборони України Рустем Умєров / Фото: Associated Press

У складі української делегації, зокрема присутні фахівці з енергетики.

Ввечері 23 березня розпочалася зустріч з американською командою в Саудівській Аравії. На столі переговорів — пропозиції для безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Міністр оборони Умєров повідомив, що зустріч з американською командою в Ер-Ріяді розпочалась.

"На столі, зокрема, пропозиції для безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури", — написав він.  

У складі української делегації присутні фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент.

"Сьогодні працюємо над низкою складних технічних питань — у складі нашої делегації фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент", — написав він Умєров.

Нагадаємо, переговори України зі США в Саудівській Аравії розпочалися ввечері 23 березня в Ер-Ріяді. Слідом, в понеділок мають зустрітися делегації США та РФ.

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