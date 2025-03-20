Зустріч української та американської команд у Саудівській Аравії: Зеленський назвав дату

Після цієї зустрічі в американської команди будуть переговори з росіянами.

Українська та американська делегації у Саудівській Аравії зустрінуться в понеділок, 24 березня.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 20 березня під час пресконференції з прем'єром Норвегії.

Після цієї зустрічі в американської команди будуть переговори з росіянами.

Також президент повідомив, що потенційне перемир'я включатиме в себе як енергетичну інфраструктуру, так і іншу цивільну інфраструктуру.

"Ми підготуємо список об'єктів цивільної інфраструктури", – зазначив він.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що агресорка Росія навмисно затягує переговори з Україною про тимчасове припинення вогню. Кремль хоче використати цей час для активізації наступу на заході Запорізької області та здобуття тактичних переваг на фронті.

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