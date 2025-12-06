ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Політика
1394
Зустріч України і США: Віткофф зробив заяву про результати переговорів

США та Україна узгодили рамки майбутніх безпекових домовленостей.

Олена Капнік
Стів Віткофф.

Стів Віткофф. / © Associated Press

Протягом двох днів спецпредставники США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер зустрічалися з секретарем РНБО України Рустемом Умеровим та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим. Сторони обговорювали просування “надійного шляху до міцного та справедливого миру”.

Про це заявив спецпосланець американського президента Стів Віткофф у мережі Х.

За його словами, представники Вашингтону і Києва обговорили результати нещодавньої зустрічі представників США з російською делегацією, а також можливі кроки, які здатні наблизити завершення війни. Зокрема, сторони домовилися про рамки домовленостей щодо безпеки та підтримку післявоєнної відбудови України.

“Обидві сторони погодилися, що реальний прогрес у досягненні будь-якої угоди залежить від готовності Росії продемонструвати серйозну відданість довгостроковому миру, включаючи кроки до деескалації та припинення вбивств”, - наголосив Віткофф.

Американський посадовець зауважив, що припинення війни та надійні кроки до припинення вогню та деескалації “необхідні для запобігання відновленню агресії та для реалізації комплексного плану перебудови України”, - додав він.

Нагадаємо, відбулась шоста за останні два тижні зустріч між спеціальним посланником США Стівеном Віткоффом, радником Джаредом Кушнером та українською делегацією, яку очолюють Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров і начальник Генерального штабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов.

1394
