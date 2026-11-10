Зустріч в Абу-Дабі про мир: Зеленський підсумував перший день переговорів

Зеленський про перший день в Абу-Дабі: Детально говорили про гарантії безпеки та обмін полоненими / © Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський заслухав звіт української переговорної команди за підсумками першого дня дипломатичних зустрічей в Абу-Дабі (ОАЕ).

Про результати перемовин глава держави розповів у соцмережах.

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«Сьогодні перший день зустрічей в Абу-Дабі — спочатку була розмова з європейськими та американськими партнерами, потім — тристоронній формат між нашою, американською та російською делегаціями», — повідомив він.

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Тристоронній формат Зеленський назвав конструктивним та доволі змістовним. Сторони встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Зокрема, звільнення полонених, яке Зеленський назвав пріоритетом.

Крім того, сторони детально говорили про зміст гарантій безпеки Україні та їхнє довготривале функціонування. Президент закликав створити реальні інструменти, щоб заблокувати будь-яке повторення війни.

Окрім питань гуманітарного треку та довгострокової безпеки, сторони порушили тематику необхідності деескалаційних кроків на фронті та в інфраструктурній сфері.

Зеленський повідомив, що вже поставив українській делегації чіткі завдання на наступні дні переговорного процесу.

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«Визначив нашій команді чіткі завдання для подальшого діалогу — як в тристоронньому форматі завтра, так і загалом надалі цими днями з представниками Президента Америки та представниками Європи. Головне — реально наблизити мир, і з українського боку буде тільки продуктивна, якісна, чесна робота», — запевнив він.

Під час дискусії в Копенгагенському університеті Зеленський підтвердив, що вже поспілкувався з українською делегацією в ОАЕ.

«З росіянами завжди важко. Ми з ними, м’яко кажучи, не найкращі друзі», — пожартував він.

Що відомо про переговори в ОАЕ

Нагадаємо, в Абу-Дабі завершився чотиригодинний раунд переговорів за участю України, США та Росії щодо миру. Головними темами переговорів стали гарантії безпеки.

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Своєю черго держсекретар США Рубіо назвав переговори в Абу-Дабі продуктивними.

Після тристоронніх перемовин зять Трампа Кушнер заявив, що Путін демонструє готовність до завершення війни проти України, але лише «за належних умов».

The Economist писало, що переговірники США запропонували змінити адміністративні межі Донеччини та Луганщини, щоб президент РФ Володимир Путін міг заявити про «повне захоплення Донбасу», але це б відбулося без передавання ворогу підконтрольних Україні міст.

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