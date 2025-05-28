Зустріч в форматі "Трамп-Зеленський-Путін": дипломат сказав, чи вигідно це для Києва

Тристороння зустріч лідерів Укаїни, США та РФ є небажаною для Києва / © ТСН.ua

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Навіть якби вдалося організувати тристоронню зустріч президентів України, США та Росії, вона навряд чи принесла б якісь вагомі результати. Втім, переговори в форматі Зеленський–Трамп–Путін наразі «вкрай малоймовірні».

Про це заявив дипломат Олександр Хара в коментарі для «Еспресо».

«Я вважаю, що така зустріч вкрай малоймовірна, бо з погляду російської пропаганди та бачення Путіна в Україні немає легітимної влади. Ми розуміємо, що все це дурниці, але вони намагаються тримати цю лінію. Другий момент — Путін хоче безпосередньої зустрічі з Трампом, а найголовніше — за нашою спиною, щоб вирішити нашу долю і долю Європи», — пояснив дипломат.

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За його словами, частина аналітиків та політологів вважають, що геополітично у світі буде три центри впливу США, Китай та РФ, а всі інші держави мусять прийняти новий формат розподілу.

«Я не думаю, що така зустріч, якщо вона відбудеться, може принести результат. Зрозуміло, що в нас є червоні лінії, ми не можемо відмовитись від власних територій, передусім у юридичній площині. Зрозуміло, що в нас поки немає сил звільнити ці території силою зброї. Я абсолютно впевнений, що немає ілюзій у Зеленського і команди, що можна дипломатичним шляхом повернути території», — зауважив Хара.

Він додав, що окупантам буде «боляче» віддавати вкрадені ресурси та захоплені території, адже вони вже вважають це «своїм», хоча не мають на це жодного права.

«Не думаю, що така [тристороння — ред.] зустріч може принести результат. Чесно кажучи, вона б була нам не вигідна, бо Путін міг би виставити Зеленського та Україну як тих, хто не хоче миру. Що він пропонує тривалий мир, але Україна має погодитися на так звані “реалії на землі“. Це не є для нас прийнятним», — вважає дипломат.

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Водночас Олександр Хара додав, що Зеленський робить дуже правильно: заганяє Путіна далі в кут, показує, що кремлівський диктатор не готовий до завершення війни й лише шукає різні приводи, щоб уникнути зустрічі із Зеленським у будь-якому форматі чи місці.

Нагадаємо, у Кремлі назвали дату та місце зустрічі для обміну "меморандумами". Росія пропонує зустрітися у Стамбулі 2 червня.