Зустріч в Саудівській Аравії: Китай відреагував на переговори США і Росії

Сам Пекін не проти доєднатися до переговорів.

Китай вітає переговори щодо війни в Україні. Втім, Пекін сподівається на участь інших сторін у перемовинах. Зокрема, йдеться про саму Китайську Народну Республіку.

Про це заявив речник китайського МЗС Го Цзякунь, повідомляє n-tv.

З його слів, КНР задоволена всіма зусиллями для миру. Зокрема, "консенсус", досягнутий США і агресоркою Росією щодо мирних переговорів та участь їхніх представників у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді

Го Цзякун наголошує, що Пекін сподівається на своєчасну участь "усіх сторін і зацікавлених сторін" у процесі мирних переговорів. Адже, додав він, К итай завжди вірив у переговори як у єдиний спосіб вирішити "кризу" - так китайська влада називає війну в Україні.

Нагадаємо, сьогодні, 18 лютого, відбулася з устріч США і РФ в Саудівській Аравії. Вашингтон наголошує, що це первинний контакт, який допоможе визначити готовність Москви до переговорів.

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