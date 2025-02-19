Зустріч в Саудівській Аравії: Макрон прокоментував переговори РФ і США

Трамп може чинити тиск, наголосив французький президент.
Президент Франції Емманюель Макрон висловив думку про те, що чинний президент США Дональд Трамп "може відновити корисний діалог" з російським "фюрером" Володимиром Путіним.
Про це заявив французький лідер, коментуючи переговори між новою адміністрацією США і Росією, повідомляє AFP.
З його слів, американський президент "cтворює стратегічну двозначність для президента Путіна".
Окрім того, Макрон вважає, що очільник Білого дому Дональд Трамп використовує "дуже тверді слова" і створює "невизначеність", яка "може допомогти чинити тиск".
Нагадаємо, 18 лютого американська та російська делегація провели багатогодинні перемовини у Саудівські Аравії. Якихось конкретних результатів поки що немає. Сторони домовилися домовлятися.
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