Москва говорить про важливість стосунків з Вашингтоном.

В Росії заявили, мовляв, президент США Дональд Трамп і його команда, яка вестиме переговори в Саудівській Аравії "чудово вирішують проблеми".

Про це заявив очільник державного фонду добробуту Росії Кирило Дмитрієв, який прибув на переговори до Ер-Ріяду, повідомляє CNN.

"Все, що я можу сказати, це те, що вони чудово вирішують проблеми. Я вважаю, що президент Трамп чудово вирішує проблеми", - висловився політик країни-агресорки.

А мериканські переговорники поки не дали прямих обіцянок своїм російським колегам, наголосив Дмитрієв. З його слів, мовляв, дуже важливо будувати мости, бо "американсько-російські відносини дуже важливі для світу".

"Я думаю, обіцянка така: давайте вести діалог, давайте знайдемо найкраще рішення для наших країн, для інших країн, для світової спільноти", - сказав він.

Він заперечив, що Росія прагне пом’якшити санкції, з якими зіткнулася країна.

Нагадаємо, в Саудівській Аравії зустрінуться представники Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Зустріч підтверджують росЗМІ та зазначають, що сторони обговорюватимуть підготовку до можливої зустрічі президента США Дональда Трампа та російського "фюрера" Володимира Путіна.

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