Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
2 хв

Зустріч Віткоффа з українською делегацією: експерт спрогнозував наслідки переговорів

Російські удари по житлових кварталах Києва свідчать, що Кремль нехтує політичним авторитетом США.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Стів Віткофф

Стів Віткофф / © Associated Press

Спецпредставник президента США Стів Віткофф лише ретранслює позицію Кремля, тому переговори з ним української делегації не матимуть жодного результату.

Таку думку висловив політолог-міжнародник Дмитро Левусь в ефірі телеканалу «Київ24».

«Це той персонаж, який насправді не надто щось вирішує. Він буде розказувати про ці пропозиції, які нібито є від Російської Федерації. А насправді ми знаємо ці пропозиції. Тобто він в принципі повторив те, про що і так йшлося, що, мовляв, Україна має піти з Донецької області. Тут же все ж зрозуміло», — зауважив він.

Експерт наголосив, що російські удари по житлових кварталах Києва та навіть по представництву Єврокомісії свідчать про відверте нехтування політичним авторитетом США.

«Я не вірю в те, що Сполучені Штати раптом змінять свою позицію і щось жорстке застосують щодо Росії. І переговори з Віткоффом теж будуть абсолютно безплідними, бо він — ретранслятор Кремля, не більше», — додав Дмитро Левусь.

Нагадаємо, за даними агентства Bloomberg, основними темами переговорів стануть гарантії безпеки для України та підготовка до потенційної двосторонньої зустрічі Володимира Зеленського з російським президентом Путіним.

До складу української делегації, яка відвідає Нью-Йорк, увійдуть керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Раніше в інтерв’ю Fox News Віткофф сказав, що президент Росії Володимир Путін готовий до миру, а його особиста присутність на майбутніх переговорах буде необхідною для укладання мирної угоди.

Дата публікації
Кількість переглядів
180
