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Зустріч з "коаліцією охочих" у Парижі: Єрмак розкрив деталі домовленостей
Повне й безумовне припинення вогню має стати першим етапом на шляху до сталого миру в Україні.
У Парижі відбулися зустрічі делегацій України та США, а також представників країн-учасниць «коаліції охочих». Учасники зустрічей обговорювали припинення вогню та майбутні практичні кроки на шляху до миру в Україні.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
«Ми погодилися, що повне й безумовне припинення вогню має стати першим етапом на шляху до сталого миру в Україні, та обмінялися думками щодо практичної реалізації цього етапу», — зазначив Єрмак.
Він додав, що українська делегація окремо наголосила на важливості гуманітарного виміру, що передбачає повернення депортованих до РФ українських дітей та звільнення бранців, як військових, так і цивільних.
Нагадаємо, спецпредставник Трампа по Україні генерал Кіт Келлог назвав зустрічі в Парижі щодо припинення війни в Україні «дуже продуктивними».