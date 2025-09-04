Зустріч з Путіним, іноземні війська в Україні та гарантії безпеки: деталі від Зеленського та Макрона

Президенти Володимир Зеленський та Емманюель Макрон / © Офіс президента України

Після зустрічі «Коаліції охочих» у четвер, 4 вересня, лідери Франції та України розкрили деталі домовленостей гарантій безпеки для України.

Зокрема, очільники держав повідомили деталі щодо потенційної двосторонньої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна за участі США.

ТСН.ua зібрав головне із брифінгу Зеленського та Макрона у Парижі.

Іноземні війська в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що 26 європейських країн зобов’язалися взяти участь у силах підтримки в Україні після війни.

«Вони (країни-партнери України — Ред.) вирішили залучити своїх військових в Україні на землі чи в повітрі, чи в морі для того, щоб гарантувати безпеку українців. Це буде день, який настане після припинення вогню чи після миру», — уточнив президент Макрон.

Він також додав, що ці війська не будуть вести жодної війни проти Росії, однак «мають гарантувати мир» і «дуже чітко подати стратегічний сигнал».

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

За словами Макрона, європейські війська будуть розміщені не на лінії фронту, а в «географічних локаціях, які надалі будуть визначені».

«Вони матимуть на меті запобігти будь-якій повторній агресії та гарантувати безпеку Україні», — підсумував очільник Франції.

Своєю чергою український лідер Володимир Зеленський підтвердив присутність іноземних військ на території України, а також додав, що про чисельність військових говорити рано.

«Ми домовились, що буде присутність. Я поки що не готовий казати про кількість, хоча, якщо чесно, ми вже ділимось між собою, ми розуміємо приблизно кількість тих, хто вже погодився. І присутність, як я сказав, вона різна. Вона (буде — Ред.) як в небі та на морі, так і на землі», — підкреслив Зеленський.

Зустріч Зеленського та Путіна

Еммануель Макрон повідомив, що ведеться підготовка до потенційної двосторонньої зустрічі лідерів України та Росії з участю президента США Дональда Трампа.

«Ми координуємо наші дії щодо санкцій, щоб бути більш ефективними та припинити роботу військової машини Росії. Ми обговорювали це з президентом Трампом. Наступні етапи прості», — зазначив Макрон.

Водночас Зеленський зазначив, що запрошуючи на зустріч у Москву, Путін прагне її відтермінувати.

«Хочеш, щоб зустрічі не було — треба запросити мене в Москву. Росія почала говорити про зустріч, це вже непогано, але поки ми не бачимо бажання закінчити війни. Зустрічі такого рівня мають закінчуватися певними результатами, бажано закінченням війни», — сказав президент України.

Гарантії безпеки для України та оборона

За словами французького лідера, основною гарантією безпеки для України — є спроможність її армії стримувати агресію Росії.

Макрон зазначив, що у переговорах щодо мирного врегулювання не може йтися про будь-які обмеження «стосовно формату чи спроможностей української армії».

Він запевнив, що європейські партнери України будуть сприяти «не тільки стійкості української армії до нових атак, але і стримувати російську армію від будь-яких нових справ агресії.

Своєю чергою, Зеленський заявив, що 26 країн-учасниць «Коаліції охочих» погодилися надати Україні конкретні гарантії безпеки.

Вони включають не лише постачання зброї, фінансування та тренування, а й фізичну присутність військових для забезпечення стабільності після можливого припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент також наголосив, що основною гарантією безпеки є сильна українська армія, здатна не тільки протистояти, а й стримувати нові атаки.

Він зазначив, що Україна вже виробляє близько 60% власного озброєння, але потребує підтримки партнерів для нарощування виробничих потужностей.

Водночас український лідер наголосив, що членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки

«Серед гарантій безпеки, які ми бачимо, членство в ЄС — для нас це обов’язкові економічні, політичні і геополітичні гарантії безпеки. Тому в нашому підході це важливий момент, який винесено в окремий пункт», — сказав президент України.

Розмова із Трампом

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що підтримка США гарантій безпеки для України буде офіційно підтверджена найближчими днями. Про це він заявив після зустрічі «Коаліції охочих» та розмови з Дональдом Трампом.

Макрон підкреслив, що США брали активну участь у всіх аспектах цього процесу — як цивільних, так і військових. До гарантій безпеки також планують долучитися Канада, азійські партнери та інші європейські країни.

Французький лідер назвав майбутні гарантії «конкретними та дієвими», але уточнив, що це будуть.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що Трамп не задоволений, що російську нафту купують у Європі

«Президент Трамп дуже незадоволений, що російська нафта купується Європою.Серед іншого є дві країни. Ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина», — наголосив український лідер.

Також він додав, що США уже відкрито називають ці дві країни, як ті, що допомагають Росії у війні.

Візит Путіна до Китаю та міжнародна співпраця

Володимир Зеленський наголосив, що Путін відкидає будь-які мирні ініціативи, й очевидно своїм візитом до Китаю прагне продемонструвати підтримку Китаю у продовженні війни.

«Дуже специфічне враження також після зустрічі в Китаї, якій Путін, очевидно, буде намагатись використовувати як начебто дозвіл для продовження війни. Та й загалом своєю поведінкою Путін намагається показати, що тиск на нього начебто не впливає», — зауважив Зеленський.

Зеленський нагадав, що Україна та її партнери планують розглянути можливості для довгострокової співпраці у сфері безпеки з такими країнами, як Канада, Японія, Австралія та Нова Зеландія. Це свідчить про розширення міжнародної коаліції, спрямованої на підтримку України.

Надання таких гарантій є важливим кроком. Воно демонструє перехід від декларативної підтримки до конкретних військово-технічних зобов’язань з боку партнерів.

Гарантії безпеки для України в умовах війни

За словами Зеленського, під час саміту в Парижі, Україна та партнери досягли згоди щодо реальних гарантій безпеки, які почнуть діяти вже зараз.

Володимир Зеленський наголосив, що основою цих гарантій є сильна українська армія, яка потребує постійної підтримки зброєю, фінансуванням та навчанням.

Зараз партнери визначають, який внесок — військовий чи фінансовий — може зробити кожна країна для гарантування безпеки України.

«Хто на землі, хто може допомогти в небі, хто в морському просторі, хто в кіберпросторі, хто не має власних сил, але може долучитись фінансово», — пояснив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, які міста опиняться під загрозою через втрату Донбасу. Зокрема він наголосив, що Територіальні поступки Україні — принесуть не мир, а спонукатимуть Росію до нової хвилі агресії.

