Зустріч з Путіним стане випробуванням для Трампа: який можливий результат

Президент США Дональд Трамп переконаний, що долю зовнішньої політики вирішують особисті зустрічі лідерів. Для нього можливість укласти перемир’я в Україні з президентом Росії Володимиром Путіним — це шанс досягти дипломатичної перемоги, яку він давно шукав. Утім, така перспектива все ще має доволі примарний вигляд.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

Навіть якщо зустріч лідерів відбудеться вже наступного тижня, після кількох місяців переговорів за лаштунками, серйозні розбіжності залишаються. Трамп закликає припинити війну, однак не занурюється в деталі домовленостей. Натомість Путін погоджується лише на власних умовах.

Раніше Трамп намагався досягти результату через тиск на Київ і дипломатичні поступки Москві. Але тепер він схиляється до думки, що лише економічна ізоляція може змусити Кремль до поступок.

Щоб натиснути на Путіна, Трамп обрав жорсткішу тактику: він попередив про можливі санкції проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Під загрозою — Індія, на товари якої можуть запровадити мита до 50%, а також Китай та інші імпортери. Остаточний термін — 8 серпня.

Попри такий тиск, після останніх переговорів свого посланця з Путіним, Трамп мав не надто впевнений вигляд.

«Подивимося, що він скаже. Це залежатиме від нього», — сказав президент США.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт уточнила, що адміністрація прагне організувати зустріч не лише з Путіним, а й з президентом України Володимиром Зеленським.

«Президент Трамп хоче зустрітися і з Путіним, і з Зеленським, тому що він хоче, щоб ця брутальна війна закінчилася», — сказала Левітт.

Путін, зі свого боку, заявив, що згоден на діалог із Зеленським «у принципі», але, мовляв, ще не настав час. У Білому домі додали, що зустріч Трампа з Путіним можлива й без участі українського лідера.

Зустріч Трампа з Путіним стане справжнім випробуванням

Якщо така зустріч все ж відбудеться — це стане справжнім випробуванням для дипломатичних навичок Трампа.

Минуло вже понад 200 днів від початку другого президентського терміну Трампа, а війна триває. Як свідчать джерела, він глибоко розчарований своїм безсиллям зупинити конфлікт.

Зрештою президент США усвідомив: домовленість неможлива без врахування позицій Зеленського та європейських союзників, які не збираються визнавати анексовані Росією території — це червона лінія для багатьох урядів.

Крім того, не всі вірять, що Путін справді хоче миру.

«Путін ясно дав зрозуміти, що війна в Україні важливіша для нього, ніж відносини зі США», — зазначила очільниця Центру європейської політики у Вашингтоні Аліна Полякова.

Додаткову складність становить те, що Путін має десятиліття досвіду у спілкуванні з американськими президентами і знає, як на них впливати.

У разі провалу перемовин Трамп має вирішити — або посилювати тиск, хоча він сам сумнівається в ефективності санкцій, або вийти з переговорного процесу, як уже неодноразово погрожував.

У будь-якому разі, за словами Полякової, «війна триватиме».

Як відбувалися розмови Трампа і Путіна?

Трамп розпочав свою каденцію з переконанням, що його особисті відносини з Путіним допоможуть владнати ситуацію. У Білому домі підтверджують: президенти неодноразово спілкувалися телефоном і через посередників. Їхні розмови були довгими, іноді — годинами, адже Путін вів розлогі монологи, а Трамп, зазвичай нетерплячий, уважно слухав.

«Він це робить методично. Він знає, що каже. Коли хоче вплинути, він просто говорить і говорить», — згадує колишній радник Трампа з національної безпеки під час першого терміну Джон Болтон.

Ексрадниця Білого дому з питань Росії Фіона Гілл вважає, що Путін добре підготувався до нової адміністрації Трампа і знає, де саме шукати важелі впливу.

Поки США намагаються знайти шлях до миру, Росія продовжує обстрілювати українські міста. Фронт лишається майже незмінним — це виснажлива війна, в якій Росія має перевагу в техніці й чисельності, хоч і стикається з жорстким санкційним тиском.

На саміті НАТО у червні Трамп уперше публічно розкритикував Путіна.

«Я дуже здивований. Я думав, що все закінчиться легко», — сказав він журналістам.

3 липня телефонна розмова між лідерами тривала менше години — значно коротше, ніж зазвичай. Після неї Трамп мав збентежений вигляд.

Пізніше він визнав, що Путін у приватних розмовах каже одне, а насправді — діє інакше.

«Я прийшов додому і сказав першій леді: ми сьогодні чудово поговорили з Путіним. І раптом вона відповідає: ще одне місто щойно обстріляли», — сказав президент США.

У липні Трамп дав Путіну 50 днів на припинення війни, а згодом скоротив дедлайн до 8 серпня. Якщо угода не буде досягнута, США мають намір покарати ключових партнерів Росії в енергетичній сфері.

Сенатор Ліндсі Грем зазначив, що між Трампом і Путіним не було однієї великої сварки, але «Путін намагається ним маніпулювати.»

«Тепер перегорнуто сторінку, і Путіну нема на кого покладатися, крім себе», — додав Грем.

Яким може бути результат зустрічі Трампа з Путіним?

Проте деякі аналітики побоюються, що зустріч Путін ініціює не для пошуку компромісу, а щоб виграти час і вплив. Очікується, що він може запропонувати формальне визнання контролю Росії над частиною української території в обмін на відведення військ з інших регіонів. Трамп, у прагненні досягти домовленості, може натиснути на Україну погодитися. Але ймовірно, що Київ та його союзники відкинуть таку угоду — і президент США може перекласти відповідальність за продовження війни саме на них.

За найгіршого сценарію, Трамп може скоротити військову допомогу Україні або повністю вийти з переговорного процесу, залишивши Київ наодинці з Москвою. Однак, як вважають його соратники, президент США прагне укласти «угоду свого президентства» — вона може стати ключовим моментом його політичної спадщини.

«Він хоче бути тим, хто укладає угоди. Це його бренд, ” — наголошує колишній радник Білого дому Марк Шорт.

Нагадаємо, 7 серпня у Кремлі заявили, що начебто зустріч Трампом з Путіним уже була домовлена, а місце її проведення визначено. Однак пізніше представник Білого дому спростував ці заяви.

За даними джерел «Суспільного», у Білому домі працюють над організацією тристоронньої зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна. Своєю чергою Левітт сказала, що президент США хотів би зустрітися як з президентом РФ, так і з президентом України. Адміністрація Трампа опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей.