Зустріч з Путіним стане випробуванням для Трампа: який можливий результат
Трамп і Путін перебувають на новому переломному етапі. Президент США прагне укласти «угоду свого президентства», але Росія погоджується лише на власних умовах.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що долю зовнішньої політики вирішують особисті зустрічі лідерів. Для нього можливість укласти перемир’я в Україні з президентом Росії Володимиром Путіним — це шанс досягти дипломатичної перемоги, яку він давно шукав. Утім, така перспектива все ще має доволі примарний вигляд.
Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.
Навіть якщо зустріч лідерів відбудеться вже наступного тижня, після кількох місяців переговорів за лаштунками, серйозні розбіжності залишаються. Трамп закликає припинити війну, однак не занурюється в деталі домовленостей. Натомість Путін погоджується лише на власних умовах.
Раніше Трамп намагався досягти результату через тиск на Київ і дипломатичні поступки Москві. Але тепер він схиляється до думки, що лише економічна ізоляція може змусити Кремль до поступок.
Щоб натиснути на Путіна, Трамп обрав жорсткішу тактику: він попередив про можливі санкції проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Під загрозою — Індія, на товари якої можуть запровадити мита до 50%, а також Китай та інші імпортери. Остаточний термін — 8 серпня.
Попри такий тиск, після останніх переговорів свого посланця з Путіним, Трамп мав не надто впевнений вигляд.
«Подивимося, що він скаже. Це залежатиме від нього», — сказав президент США.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт уточнила, що адміністрація прагне організувати зустріч не лише з Путіним, а й з президентом України Володимиром Зеленським.
«Президент Трамп хоче зустрітися і з Путіним, і з Зеленським, тому що він хоче, щоб ця брутальна війна закінчилася», — сказала Левітт.
Путін, зі свого боку, заявив, що згоден на діалог із Зеленським «у принципі», але, мовляв, ще не настав час. У Білому домі додали, що зустріч Трампа з Путіним можлива й без участі українського лідера.
Зустріч Трампа з Путіним стане справжнім випробуванням
Якщо така зустріч все ж відбудеться — це стане справжнім випробуванням для дипломатичних навичок Трампа.
Минуло вже понад 200 днів від початку другого президентського терміну Трампа, а війна триває. Як свідчать джерела, він глибоко розчарований своїм безсиллям зупинити конфлікт.
Зрештою президент США усвідомив: домовленість неможлива без врахування позицій Зеленського та європейських союзників, які не збираються визнавати анексовані Росією території — це червона лінія для багатьох урядів.
Крім того, не всі вірять, що Путін справді хоче миру.
«Путін ясно дав зрозуміти, що війна в Україні важливіша для нього, ніж відносини зі США», — зазначила очільниця Центру європейської політики у Вашингтоні Аліна Полякова.
Додаткову складність становить те, що Путін має десятиліття досвіду у спілкуванні з американськими президентами і знає, як на них впливати.
У разі провалу перемовин Трамп має вирішити — або посилювати тиск, хоча він сам сумнівається в ефективності санкцій, або вийти з переговорного процесу, як уже неодноразово погрожував.
У будь-якому разі, за словами Полякової, «війна триватиме».
Як відбувалися розмови Трампа і Путіна?
Трамп розпочав свою каденцію з переконанням, що його особисті відносини з Путіним допоможуть владнати ситуацію. У Білому домі підтверджують: президенти неодноразово спілкувалися телефоном і через посередників. Їхні розмови були довгими, іноді — годинами, адже Путін вів розлогі монологи, а Трамп, зазвичай нетерплячий, уважно слухав.
«Він це робить методично. Він знає, що каже. Коли хоче вплинути, він просто говорить і говорить», — згадує колишній радник Трампа з національної безпеки під час першого терміну Джон Болтон.
Ексрадниця Білого дому з питань Росії Фіона Гілл вважає, що Путін добре підготувався до нової адміністрації Трампа і знає, де саме шукати важелі впливу.
Поки США намагаються знайти шлях до миру, Росія продовжує обстрілювати українські міста. Фронт лишається майже незмінним — це виснажлива війна, в якій Росія має перевагу в техніці й чисельності, хоч і стикається з жорстким санкційним тиском.
На саміті НАТО у червні Трамп уперше публічно розкритикував Путіна.
«Я дуже здивований. Я думав, що все закінчиться легко», — сказав він журналістам.
3 липня телефонна розмова між лідерами тривала менше години — значно коротше, ніж зазвичай. Після неї Трамп мав збентежений вигляд.
Пізніше він визнав, що Путін у приватних розмовах каже одне, а насправді — діє інакше.
«Я прийшов додому і сказав першій леді: ми сьогодні чудово поговорили з Путіним. І раптом вона відповідає: ще одне місто щойно обстріляли», — сказав президент США.
У липні Трамп дав Путіну 50 днів на припинення війни, а згодом скоротив дедлайн до 8 серпня. Якщо угода не буде досягнута, США мають намір покарати ключових партнерів Росії в енергетичній сфері.
Сенатор Ліндсі Грем зазначив, що між Трампом і Путіним не було однієї великої сварки, але «Путін намагається ним маніпулювати.»
«Тепер перегорнуто сторінку, і Путіну нема на кого покладатися, крім себе», — додав Грем.
Яким може бути результат зустрічі Трампа з Путіним?
Проте деякі аналітики побоюються, що зустріч Путін ініціює не для пошуку компромісу, а щоб виграти час і вплив. Очікується, що він може запропонувати формальне визнання контролю Росії над частиною української території в обмін на відведення військ з інших регіонів. Трамп, у прагненні досягти домовленості, може натиснути на Україну погодитися. Але ймовірно, що Київ та його союзники відкинуть таку угоду — і президент США може перекласти відповідальність за продовження війни саме на них.
За найгіршого сценарію, Трамп може скоротити військову допомогу Україні або повністю вийти з переговорного процесу, залишивши Київ наодинці з Москвою. Однак, як вважають його соратники, президент США прагне укласти «угоду свого президентства» — вона може стати ключовим моментом його політичної спадщини.
«Він хоче бути тим, хто укладає угоди. Це його бренд, ” — наголошує колишній радник Білого дому Марк Шорт.
Нагадаємо, 7 серпня у Кремлі заявили, що начебто зустріч Трампом з Путіним уже була домовлена, а місце її проведення визначено. Однак пізніше представник Білого дому спростував ці заяви.
За даними джерел «Суспільного», у Білому домі працюють над організацією тристоронньої зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна. Своєю чергою Левітт сказала, що президент США хотів би зустрітися як з президентом РФ, так і з президентом України. Адміністрація Трампа опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей.