Зустріч, за якою спостерігатиме увесь світ: що відомо про саміт Трампа та Путіна на Алясці

Володимир Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

На Алясці 15 серпня відбудеться особиста зустріч президентів США та Росії — Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Переговори двох лідерів заплановані на 22:00 за київським часом на закритій базі в Анкориджі.

Що відомо про переговори та що варто від неї очікувати — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Символічне місце зустрічі

Найбільша військова база Ельмендорф-Річардсон (Elmendorf–Richardson) на Алясці, на якій має відбутися зустріч Трампа та Путіна, добре ізольована та має цікаву історію, яка пов’язана із часами Холодної війни.

Ця віддалена локація, за словами експертів, має високий рівень безпеки, а також близьке розташування до Росії (менш ніж за тисячу миль), що значно скорочує час перельоту для обох президентів.

Окрім того, її віддаленість дає можливість уникнути масових демонстрацій протесту щодо присутності Путіна на території США.

Також база має контрольований повітряний простір, укріплені ворота та миттєвий доступ до військових підрозділів. І як діюча, вона закрита для громадськості.

Ця військову базу створили у 2010 році, у результаті злиття двох військових об’єктів. Один із них, а саме Ельмендорф, використовувався у часи Холодної війни для спостереження за діяльністю Радянського Союзу та відстеження можливих ядерних атак.

Зараз на ній проживає понад 32 000 військовослужбовців, що дорівнює 10% населення міста. Інфраструктура бази коштує приблизно 15 мільярдів доларів, а її площа складає близько 344 квадратних кілометрів.

Зустрічі на цій базі проводили чотири президенти США та один високопоставлений іноземний гість.

Склад американської та російської делегацій на Алясці

Окрім президентів, до складу американської делегації, яка візьме участь у переговорах на Алясці увійдуть:

держсекретар США Марко Рубіо;

міністр фінансів Скотт Бессент;

міністр торгівлі Говард Лутнік;

директор ЦРУ Джон Реткліфф;

спеціальний представник президента Стів Віткофф;

прессекретарка Керолайн Левітт.

Окрім того, в останній момент до участі у переговорах долучилися міністр оборони США Піт Гегсет та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн.

Проте на зустрічі Трампа та Путіна в Анкориджі не буде головного радника з України — Кіта Келлога.

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог / © Associated Press

Як зазначає CNN, російська сторона сприймає Келлога як особу, що симпатизує Україні, і вважає його присутність на переговорах контрпродуктивною.

Раніше у Кремлі повідомили, що участь у переговорах на Алясці візьмуть:

очільник МЗС Сергій Лавров,

помічник кремлівського диктатора Юрій Ушаков,

міністр оборони Андрій Бєлоусов,

міністр фінансів Антон Сілуанов

спецпредставник президента з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.

Також там розкрили подробиці проведення саміту: зустріч розпочнеться з розмови президентів наодинці, лише у присутності перекладачів, водночас відбуватимуться переговори делегацій за формулою «5 на 5».

Після цього лідери проведуть спільну пресконференцію.

Після переговорів Трамп залишить Анкоридж о 21:45 (04:45 за Києвом). Повернення до Вашингтона очікується вранці 16 серпня.

Приготування до зустрічі на вищому рівні та зустріч із почестями

Американський президент має намір особисто й з урочистостями зустріти Володимира Путіна в Анкориджі, пише NBC News.

Мова йде про червону доріжку, яку розстелять перед кремлівським диктатором на честь його на об’єднану базу «Ельмендорф-Річардсон».

Коли було оголошено про проведення саміту, єдиний спецагент на Алясці почав готуватися до прибуття сотень колег, повідомляє Bloomberg. Забезпечити безпеку обох лідерів з їхньою озброєною охороною — складне завдання, адже Анкоридж має обмежену кількість готелів і автомобілів.

Губернатор Майк Данліві зазначив, що проведення саміту на військовій базі вирішує багато логістичних питань. За його словами, хоча місто вже приймало важливих гостей, цей саміт — одна з найбільших подій.

У Держдепі пояснили, що під час таких зустрічей діє принцип взаємності: всі привілеї та заходи безпеки симетричні для обох сторін.

Охоронці обох лідерів мають стоять поруч, але не користуватися транспортом один одного.

Провокативний светр російського міністра

Для участі у саміті на Алясці міністр закордонних справ Сергій Лавров прилетів у провокативному светрі. На ньому величезними літерами було написано «СССР».

Згодом іноземні журналісти припустили, що цей надпис має на меті показати впевненість Москви у її неперевершеній величі.

Медіа зазначають, що вбрання Лаврова може відсилати до «золотого віку» Росії часів Холодної війни.

Дата публікації 11:32, 15.08.25 Кількість переглядів 1717 Лавров прилетів на Аляску у светрі з написом «СССР»

Окрім того, журналісти нагадують, що протягом усього свого правління Володимир Путін прагнув відродити колишню велич Росії, називаючи розпад СРСР «найбільшою геополітичною катастрофою». На тлі цього, Сергій Лавров привернув увагу російських медіа, з’явившись у светрі з написом, який символізував ці імперські амбіції.

Що робитиме Трамп у разі провалу переговорів

Перш за все, президент США готуючись до переговорів з очільником Кремля хоче досягти укладення мирної угоди між Україною та Росією, передає Clash Report. Напередодні запланованої зустрічі Трамп заявляв, що Путін «готовий до цього».

Водночас президент США очікує конкретних результатів від перемовин щодо України.

Однак він також вважає, що зустріч із Путіним може на 25% завершитися провалом.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

«Існує 25% ймовірності того, що ця зустріч не буде успішною, і в такому разі я (повернуся — Ред.) до керівництва країною, і ми вже за шість місяців знову зробили Америку великою», — сказав Трамп під час спілкування із журналістами.

За його словами, у разі провалу ніяких телефонних дзвінків не буде. Окрім того, він пообіцяв, що запровадить санкції проти Росії, повідомляє видання CNN.

«Ми зробимо все можливе, і я думаю, що зрештою у нас буде хороший результат», — висловив свої сподівання перед самітом Трамп.

Також американський лідер заявив, що може достроково залишити переговори, якщо усе пройде не «дуже добре».

Очікування Кремля від зустрічі з Трампом

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що очікує тривалих та продуктивних переговорів Трампа та Путіна. За його словами зустріч президентів може тривати від шести до семи годин.

«Російська сторона очікує, що зустріч Путіна та Трампа на Алясці завершиться продуктивно», — цитують Пєскова російські пропагандисти російського.

У Кремлі повідомили, що президенти будуть обговорювати питання українського врегулювання, економічні проєкти та суперечливі питання, які у Кремлі називають «взаємними подразниками».

Речник Кремля Дмитро Пєсков / © Associated Press

Також Пєсков заявив, що Кремль не очікує підписання будь-яких угод за підсумками саміту, натомість під час спільної пресконференції буде окреслене коло домовленостей.

«Нічого не готувалося і навряд чи тут може бути документ. Але з огляду на те, що буде спільна пресконференція, Путін окреслить коло домовленостей, розуміння, яких їм вдасться досягти», — сказав представник Кремля.

Європа сподівається, що Путін дотримається своїх обіцянок

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі сподівається, що саміт на Алясці стане початком переговорів «двох сторін», а також що Путін дотримається свого слова щодо припинення вогню, передає Sky News.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі / © Associated Press

«Чи готовий [Путін], як він каже, до миру? І чи відступить він від війни, яку веде проти України вже три з половиною роки, не досягши жодної зі своїх стратегічних цілей і втративши за цей час понад мільйон російських жертв», — сказав чиновник Гілі та додав, що будь-які переговори ґрунтуються на запитанні, чи зробить диктатор РФ «те, що він каже»

Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав зустріч Путіна та Трампа «значним кроком» до миру в Україні, а також наголосив, що РФ отримала шанс укласти угоду про припинення бойових дій.«Через три з половиною роки після незаконного нападу на Україну Росія тепер має можливість домовитися про припинення вогню та бойових дій», — зазначив Мерц.

Як можуть закінчитися переговори на Алясці

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що Кремль може застосувати звичну тактику «затягування часу». Однак не виключення, що надалі може відбутися тристороння зустріч за участю українського президента Володимира Зеленського.

«Путін буде казати, що він не проти загального припинення вогню, і лише після нього можна обговорювати обмін територій. Але це потребує серйозної підготовки, яка займе кілька тижнів або місяць», — пояснив Рейтерович.

За його словами, Кремль може запропонувати часткове перемир’я, наприклад у повітрі та на морі, і використовувати типові наративи, мовляв, Зеленський не контролює націоналістичні батальйони.

Рейтерович зазначає, що перебіг переговорів залежить від вміння Трампа слухати інформацію, яку йому подають.

Тим часом Експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара у коментарі кореспондентці ТСН Валентині Доброті описав найгірший сценарій переговорів.

За його словами, Трамп може припинити надавати Україні допомогу у вигляді розвідувальних даних або ж обмежити закупівлю зброї європейцями для ЗСУ.

«Трамп, звичайно, може сказати, що він вмиває руки, але він не може позбутися фактора України. Найгірше, що для нас може бути, це припинення допомоги у вигляді надання розвідувальних даних. На жаль, зараз наші європейські партнери не здатні замістити цю таку роль, оскільки не мають таких спроможностей, як супутники, інші види розвідки і так далі. Другий момент, він може вдатися до того, щоб фактично обмежити чи припинити оцю схему, коли європейці для нас купують зброю у американців», — сказав експерт.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про те, що жителі Аляски кажуть про саміт Трампа і Путіна.

