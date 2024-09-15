Зустріч Зеленського і Байдена: стала відома головна тема обговорення президентів

Також український лідер хоче представити Байдену план перемоги у війні.

Президент України Володимир Зеленський обговорить з американським колегою Джо Байденом зняття обмеження на використання далекобійних ракет. Це, ймовірно, станеться цього місяця.

Про це заявив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван, повідомляє Sky News.

Очільник Білого дому обговорить із Зеленським застосування далекобійної зброї та "значний" пакет військової допомоги, який готують. За словами Саллівана, президенти обговорять ці питання пізніше цього місяця. Ймовірно, це станеться на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Також американський політик розповів, що питання дозволу використовувати західну зброю для здійснення атак углиб агресорки Росії, було предметом "інтенсивних консультацій" між союзниками.

Зауважимо, що Володимир Зеленський раніше заявляв, що хоче представити Байдену план перемоги України. Президент США, "охочий до цієї розмови", каже Салліван.

"Я справді вважаю, що нам потрібна комплексна стратегія для успіху в цій війні, і це те, що президент Зеленський каже, що він принесе", - зауважив радник з національної безпеки президента США.

Як повідомлялося раніше, Білий дім готує пропозиції щодо підтримки України. Своєю чергою, Київ розгляне їх "у контексті стратегії дипломатії".

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