Зустріч Зеленського і Байдена: стало відомо, коли український президент планує їхати до США

Українська сторона ретельно планує візит до Вашингтона, аби провести цілу низку заходів.

Президент Володимир Зеленський зустрінеться з американським колегою Джо Байденом орієнтовно в кінці липня. Наразі дати ще обговорюються, але візит українського лідера планують зробити максимально результативним.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі каналу "Україна 24".

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"Обговорюється дата в кінці липня для візиту президента України до Сполучених Штатів", - заявив Кулеба. Він також додав, що окрім зустрічі Зеленського з Байденом, готуються й інші заходи.

"Це буде офіційне повноцінний візит, в рамках якого буде тільки зустріч з президентом США Джо Байденом, але і низку інших заходів", - зазначив очільник МЗС.

За його словами, українська делегація буде дуже велика, оскільки буде обговорюватися багато питань.

"Ми дуже ретельно готуємо цей візит. Ми вже почали його готувати. Вже працюємо над ключовими елементами програми і домовленостями", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, 7 червня Джо Байден під час телефонної розмови із Зеленським запросив українського президента до Білого дому. Усе це відбувається на тлі скасування Сполученими Штатами санкцій проти "Північного потоку-2", що дасть Путіну його добудувати та "вимкнути" Україну з транзиту російського газу до ЄС, відмови країн-членів Альянсу говорити про надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) та реального глухого кута в процесі мирного врегулювання на Донбасі.

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