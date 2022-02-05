Зустріч Зеленського і Путіна: чи може відбутися та за яких обставин

Зустріч Зеленського і Путіна: чи може відбутися та за яких обставин

Туреччина на сьогодні веде переговори щодо проведення на своїй території засідання Тристоронньої контактної групи.

У четвер, 3 лютого, до України прибув президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Під час спільного брифінгу із Володимиром Зеленським президенти розповіли, що вони домовились про зону вільної торгівлі та те, що Туреччина може стати новим майданчиком для перемовин між Росію та Україною. А повертаючись після візиту до Туреччини, Ердоган на борту літака розповів, що Зеленьский погодився на запропоновану зустріч із Путіним. Розмови про ймовірну зустріч тривають вже кілька місяців. ТСН.ua вирішив розібратися, чи ймовірна зустріч лідерів двох держав у найближчий час та які передумови для цього на сьогодні інсують.

Ідея не нова

Уперше пропозиція від турецької сторони щодо перенесення перемовин лідерів України та Росії до Туреччини пролунала у листопаді 2021-ого. Втім, росіяна на той час таку пропозицію відкинули безапеляційно.

"Про жодну посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту не може йтися", – сказала під час брифінгу 1 грудня спікерка Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, додавши російський наратив, мовляв Москва не є стороною цього конфлікту, а його учасниками є Київ, підтримувані РФ бойовики у Донецьку і Луганську.

Втім, вже у січні поточного року з боку Ердогана була ще одна спроба порушити питання перемовин. Тоді прессекретар глави республіки Ібрагім Калін зазначив, що Туреччина готова "зіграти будь-яку роль для зниження напруженості між Росією та Україною". І риторика росіян своєю чергою пом'якшала.

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"Ми вітаємо зусилля будь-яких країн, які можуть допомогти у врегулюванні ситуації в Україні. Основні розбіжності між Росією та Україною пов'язані саме з пробуксуванням процесу виконання мінських домовленостей з боку Києва. Якщо наші турецькі партнери можуть вплинути на українців та спонукати їх до виконання раніше взятих домовленостей та зобов'язань, це можна буде лише вітати", - прокоментував ініціативу прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

В Україні пропозицію з боку Туреччини назвали продуманою. "Безперечно, пропозиція від турецької сторони продумана, потенціал є. Туреччина та президент Реджеп Тайіп Ердоган чудово розуміють ситуацію в нашому регіоні, чудово знають мотиви як українців, так і росіян. І зрозуміло, що Туреччина добре розуміє свої стратегічні інтереси", - сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк 19 січня.

За його словами, Росія не має впевненості у своїй правоті, тому вона перебуває в глухій позиції. "Але так чи інакше, їхня пропозиція впирається в проблему того, що російська сторона не відчуває свою переговорну позицію як справді сильну. Одна і та сама відповідь про Мінські угоди на будь-які питання, в тому числі і про ті ескалаційні кроки, які здійснюються саме Росією і на шкоду тим же Мінським угодам, це свідчення того, що російська сторона не має впевненості у своїй правоті і має тенденцію "замикання" себе в досить глухій позиції. Звідси й відмови від гнучкішої дипломатичної гри", - додав Подоляк.

Пізніше почали ходити чутки, що два лідери можуть зустрітися у Китаї під час зимових Олімпійських ігор, що відбуваються у Пекіні. Проте вони не справдилися - Зеленський відмовився від поїздки до КНР.

І ось вже втретє пропозиція пролунала за результатами зустрічі вже безпосередньо самого Ердогана із Зеленським у Києві.

Associated Press

"Цього разу я маю сказати це дуже ясно. Якщо звернути увагу на цей процес (напруженість між РФ та Україною – ред.), то, на жаль, Захід досі нічого не зробив для вирішення цього питання… Я надаю великого значення зустрічі з паном Путіним з цього питання, тому що на зустрічі із Зеленським я побачив, що у нас вже є домовленість з цих питань. Наразі у Європі є серйозна проблема щодо вирішення цього питання", - зазначив Ердоган, повертаючись з України.

Коментуючи можливий візит Путіна до Туреччини, Пєсков сказав, що йдеться, перш за все, про двосторонній формат. "Це проведення Вищої ради, міжправкомісії тощо", - заявив він.

"Стамбульські угоди"

Майданчик для перемовин у Мінську вже вочевидь давно себе вичерпав і перенесеня переговорного процесу до Туреччини може дати новий повштовх у спробі ситуацію, якщо не врегулювати, то хоча б дати їм "новий подих". При цьому Ердоган користується тим, що Білорусь перестала бути нейтральною у конфлікті між Києвом та Донбасом. Втім, тут потрібно розуміти, в якому форматі вони будуть проводитися. Президент Білорусі Олександр Лукашенко не втручивався у безпосередньо сам процес - він лише надавав майданчик для перемовин на території своєї країни, хоча й спроби виступити модератором дискусії були ще на початку, втім вони не знайшли підтримки у жодної зі сторін - ані з боку ОБСЄ, а ні з боку України та РФ. Якщо Ердоган виступить з ініціативою, аби Туреччина брала активну участь у переговорах - то вже інша справа.

На сьогодні вже відомо, що Путін може у другій половині лютого відвідати Туреччину, там і вирішуватиметься питання щодо зміни Мінського формату.

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