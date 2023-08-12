Зустріч Зеленського і Путіна: Клімкін пояснив, у чому зацікавленість ОАЕ

Президент ОАЕ заявив, що хоче організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та глави Кремля Путіна. Вона може відбутися на конференції ООН з питань клімату, яка запланована на листопад-грудень.

Колишній очільник МЗС Павло Клімкін в інтерв'ю виданню "Обозреватель" розповів, що має змінитися за ці кілька місяців, щоб переговори стали можливими.

"Я взагалі не хочу спекулювати на тему, чи стануть ці переговори можливими. Це достатньо стара пісня. Її не тільки Емірати співають. Як ви пам’ятаєте, її співав і Ердоган, і дуже багато хто в незахідному світі. Вони намагаються використовувати різні майданчики. Колись була й індонезійська пісня про те, чому б не зустрітися на "Двадцятці" в Індонезії", - сказав він.

Клімкін також пояснив, в чому полягає мотивація третіх країн, які не є союзниками України.

"Ними рухає мотивація – усунути ризики, які створює наша війна для світових ринків. Це стосується нафтових ринків, звичайно, обходу санкцій, а також самого санкційного режиму. Через Емірати йде цілий потік підсанкційних товарів, і всім це насправді відомо. Еміратам це неприємно. Їх намагалися обмежити, але вони про це вголос не говорять. Виходить, що вони є порушниками. Для них певна поняттєва логіка теж чогось вартує. Вони хотіли б повернутися до іншої логіки й одночасно мати ті гроші, які йдуть у Дубай, в Абу-Дабі, оскільки російським грошам особливо немає куди йти, крім цих пунктів", - додаві він.

Раніше стало відомо, що президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд планує організувати зустріч Володимира Зеленського з Путіним. За даними журналістів, зустріч може відбутися на Конференції ООН з питань клімату, яка запланована у Дубаї на кінець року.

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