Зустріч Зеленського, Макрона і Трампа може стати початком гарного формату – Єрмак

Очільник Офісу президента не був присутній на тристоронній зустрічі.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що тристороння зустріч лідерів України, США та Франції може стати початком нового формату.

Про це він сказав в коментарі журналістам у Парижі.

“Ми працювали не тільки з командою обраного президента Трампа, а й з командою президента Макрона. І хочу відзначити, що дійсно він зробив багато, щоб ця зустріч відбулася. Мені здається, що це може стати початком дуже гарного формату”, - зауважив Єрмак.

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Очільник Офісу президента додав, що він не був присутній на тристоронній зустрічі і ще не встиг поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським про деталі перемовин, але наголосив, що зустріч була дуже конструктивна, тепла і ефективна.

Нагадаємо, у суботу, 7 грудня, у Парижі відбулася тристороння зустріч президента Франції Еммануеля Макрона, президента України Володимира Зеленського та обраного президента США Дональда Трампа.

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