Зустріч Зеленського з Трампом: український президент озвучив головну тему розмови

Український президент поки не знає, які "компроміси" можна обговорювати за столом переговорів.

Головним питанням, яке український президент Володимир Зеленський збирається обговорити з президентом США Дональдом Трампом, будуть гарантії безпеки для України.

Про це він сказав в інтерв’ю Reuters.

"Гарантії безпеки - це головне питання, про яке я хочу поговорити з президентом Трампом”, - сказав він.

При цьому Зеленський зауважив, що для нього важливо зустрітися з Трампом перед тим, як президент США говоритиме з президентом Росії Володимиром Путіним.

“Партнерам важливо спочатку обговорити свої питання, а потім вже розмовляти з ворогом”, - пояснив він, додавши, що інакше розмова Трампа з Путіним “буде виглядати як діалог про Україну без України”.

Володимир Зеленський сказав, що поки не знає, які "компроміси" можна обговорювати за столом переговорів, але важливо, щоб Україна вела переговори, а не приймала ультиматуми Росії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським вже наступного тижня.

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