Завершення війни в Україні: Зеленський прокоментував зустріч з Венсом у Мюнхені

На полях Мюнхенської безпекової конференції у п'ятницю, 14 лютого, відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса. Після зустрічі Венс анонсував "більше хороших розмов" найближчим часом.

Про це повідомляє "Радіо свобода".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс / Фото: Володимир Зеленський

"Ми хочемо досягти тривалого миру, не такого, який призведе до конфлікту в Європі через кілька років. У нас була низка хороших розмов про те, як цього досягти. І їх буде ще більше найближчими днями, тижнями та місяцями", – сказав Венс журналістам після зустрічі.

Президент України також висловив задоволення проведеною розмовою й зазначив, що "нам потрібно готувати план, як зупинити Путіна".

"Провів хорошу зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Вдячний йому та всій його команді за обговорення, у якому також взяли участь держсекретар Марко Рубіо та спеціальний представник генерал Кіт Келлог. Наші команди продовжать роботу над документом. Ми розглянули багато ключових питань і з нетерпінням чекаємо на генерала Келлога в Україні для подальших нарад і глибшої оцінки ситуації на місцях", – повідомив президент.

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Володимир Зеленський

Він підкреслив, що українська сторона готова в максимальному темпі наближати "реальний та гарантований мир".

"Щиро цінуємо рішучість президента Трампа, яка може допомогти зупинити війну й забезпечити Україні справедливість і гарантії безпеки", – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Джей Ді Венс зробив гучну заяву щодо завершення війни в Україні. Американський віцепрезидент відзначив "просування", досягнуте під час переговорів з українською стороною та наголосив, що війна в Україні повинна завершитися довготривалим миром.

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