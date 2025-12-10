Зустріч Зеленського і Навроцького: у Польщі зробили заяву

Кароль Навроцький. / © Getty Images

Реклама

Наразі узгоджуються умови зустрічі президентів України і Польщі Володимира Зеленського і Кароля Навроцького. Вона відбудеться у Варшаві.

Про це заявив у середу голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пщидач, пише Rmff24.

«Інформую, що якщо ця зустріч найближчим часом відбудеться, а сподіваюся, що вона відбудеться, то це буде у Варшаві», — наголосив Пшидач.

Реклама

За його словами, польська сторона перебуває у контакті з українською щодо «дати зустрічі і потенційних рішень під час такого візиту». Він, наголосив посадовець, має «принести якийсь позитивний результат для двосторонніх відносин».

З точки зору Варшави, каже Пшидач, пріоритетними є питання безпеки, складної історії та економіки.

«Першим пунктом буде політика безпеки і обговорення мирних домовленостей. Польща підтримувала і продовжує підтримувати Україну в її війні проти Росії, в якій Росія напала на Україну. Другим пунктом є двосторонні питання, які для поляків є дуже важливими: це історична, економічна тематика», — зауважує польський посадовець.

Нагадаємо, кілька днів тому Навроцький знову заявив, що вимагає «симетрії» у відносинах з Україною, а також очікує від Києва більшої вдячності. Він також запросив Володимира Зеленського відвідати Варшаву для обговорення питань, які, за його словами, потребують вирішення на двосторонньому рівні.

Реклама

Своєю чергою, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що хоча наполегливе вимагання почестей чи подяк від України під час війни недоречне, але Зеленський міг би попросити про візит до Президентського палацу у Варшаві.

Тим часом президент України підтвердив готовність зустрітися з колегою з Польщі та очікує узгодження дати офіційного візиту. Він також наголосив на готовності України до співпраці.