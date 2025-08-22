Зустріч Зеленського і Путіна: чому переговори з Кремлем можуть стати пасткою

Зеленський і Путін. / © ТСН

Зустріч президента України Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна, ймовірно, була ініційована Кремлем. Цілком можливо, що ці переговори - чергова пастка, адже “фюрер” вмілий тактик і вже неодноразово це демонстрував.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко в коментарі “24 Каналу”.

“Коли у Путіна виникає проблемна для нього ситуація, він намагається переформатувати переговорний процес, висуваючи контрініціативу, яка має зламати логіку, що йому пропонують. Так він намагається запропонувати російський сценарій”, - пояснив політолог.

За його словами, Москва, ймовірно, хоче затягнути час. Це стане зрозуміло, якщо з боку Путіна з'являться додаткові вимоги до Зеленського, або пояснення, що ця зустріч має бути відкладена.

“Інший варіант – установка на зрив перемовин та на провокування конфлікту. Це і затягування часу може бути використане для того, щоб потім звинуватити українську сторону у тому, що вона, мовляв, не хоче домовлятися. Це традиційна тактика Путіна”, - каже Фесенко.

Якщо зустріч відбудеться, то без модератора – третьої сторони, Зеленському і Путіну навіть спілкуватися між собою буде дуже важко. Політолог пояснює це тривалою війною та взаємною ненавистю “навіть на рівні особисто очільників двох країн”. Тому “їм буде важко домовитись про щось”.

Також перед цією зустріччю потрібно визначити порядок денний переговорів. Однак тут, на думку політолога, полягає головна проблема. Тому що Росія буде просувати угоду на власних умовах, які є неприйнятними для України.

Нагадаємо, в Росії кажуть, мовляв, Путін "готовий" зустрітися із Зеленським. Втім, є умова, каже очільник МЗС РФ. За словами Сергія Лаврова, станеться це за умови, "якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані".