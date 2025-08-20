Зустріч Зеленського і Путіна: джерела Sky News повідомили про терміни і місце проведення

Володимир Путін і Володимир Зеленський. / © ТСН.ua

Реклама

Український президент Володимир Зеленський і диктатор РФ Володимир Путін можуть зустрітися до кінця місяця. Розглядають п'ять місць проведення.

Про це повідомив Sky News високопосадовець з Європейського Союзу.

За інформацією видання, серед місць проведення, що розглядаються, є швейцарська Женева, австрійський Відень, італійський Рим, угорський Будапешт і катарська Доха.

Реклама

Sky News наголошує, що найкращим варіантом називають Женеву. Тоді як Рим чи Ватикан не подобаються Росії, а України виступає проти Будапешта.

Тим часом європейські союзники хочуть, щоб гарантії безпеки були визначені до зустрічі лідерів країн.

За словами чиновників, обізнаних з цим питанням, зараз триває робота над договором, подібним до натівського, який гарантуватиме союзникам України захист у разі будь-якого майбутнього нападу Росії. Цей документ можуть завершити вже до наступного тижня.

Дипломати ЄС у свої коментарях Sky News розповідають, що впевнені в поточних переговорах. За словами джерел, що це найкращий шанс зупинити війну.

Реклама

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив, що президент України Володимир Зеленський і диктатор Росії Володимир Путін наразі "у процесі" організації двосторонньої зустрічі. Американський лідер вважає таку зустріч необхідною після того, як мав можливість поспілкуватися з обома президентами окремо. Трамп каже: чекає, що з цієї двосторонньої зустрічі може виникнути потім тристоронній саміт.

У Білому домі наголошують, що завдяки діям президента США вперше за роки війни з’явився реальний поступ у врегулюванні цього конфлікту. У Вашингтоні називають “надзвичайним” те, чого досяг президент Трамп за останні кілька днів.